Dù chưa từng khoe tài sản, thông tin về sản nghiệp của ca sĩ Mỹ Tâm vẫn luôn được công chúng quan tâm với tư cách ngôi sao hạng S làm nghề 29 năm.

Nhà mặt phố và "biệt phủ" tại TPHCM chỉ là 2 trong số tài sản giá trị của Mỹ Tâm sở hữu.

Trong đó, nhà phố của Mỹ Tâm nằm trên mặt tiền đường Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TPHCM. Theo nguồn tin của phóng viên VietNamNet, đây là 2 bất động sản liền kề có tổng diện tích gần 175m2 (9,7 x 18m).

Tòa nhà được Mỹ Tâm dùng làm trụ sở công ty riêng. Ảnh: Loan Lê

Tòa nhà có kết cấu 1 trệt, 4 lầu và 1 tầng thượng. Cấu trúc bên trong không đồng nhất vì được cải tạo từ 2 ngôi nhà có từ trước.

Mỹ Tâm đang dùng tòa nhà để đặt văn phòng của 3 pháp nhân riêng gồm: MT Entertainment, Green Films (đơn vị sản xuất phim điện ảnh Tài) và MT Cosmetics.

Tòa nhà còn có phòng họp, phòng tập nhảy, rạp chiếu phim mini và studio riêng. Điểm đặc biệt, theo nguồn tin, mỗi tầng đều đặt mật khẩu wifi là tên một bài hát của Mỹ Tâm.

Phòng chiếu phim sang trọng trong nhà Mỹ Tâm. Ảnh: Chụp màn hình

Môi giới bất động sản TPHCM nhận định với vị trí, diện tích và công trình gắn liền với đất như trên, tài sản có giá trị dao động 50-55 tỷ đồng; có thể giảm tùy thỏa thuận nhưng không thể dưới 48 tỷ đồng.

Trong buổi gặp phóng viên hồi tháng 3 năm nay, ca sĩ Mỹ Tâm xác nhận mình là chủ sở hữu hợp pháp của tòa nhà.

Nếu Mỹ Tâm dùng nhà phố ở phường Phú Nhuận cho mục đích công việc thì nhà vườn ở Củ Chi lại phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng. Do diện tích rộng, nơi này được khán giả ví von là "biệt phủ".

Nhà Mỹ Tâm còn có studio riêng. Ảnh: Chụp màn hình

Ngày thường, Mỹ Tâm sống và làm việc tại nhà ở phường Phú Nhuận; sau mỗi dự án lại trở về nhà vườn để thư giãn, tái tạo năng lượng. Tại đây, ca sĩ thích mặc đồ rộng chăm hoa, tưới cây, thu hoạch quả và thả cá.

Mỹ Tâm trồng nhiều loại hoa, hoa màu và cây ăn quả như: hoa giấy, hoa mười giờ, dưa leo, ớt, ngô, ổi, táo, bưởi, chôm chôm...

Trong nhà vườn có bể bơi lớn - nơi Mỹ Tâm mặc bikini khoe hình thể trong phim tài liệu Người giữ thời gian từng khiến người hâm mộ trầm trồ.

Tầm nhìn toàn cảnh hiếm hoi tại nhà vườn của Mỹ Tâm. Ảnh: Chụp màn hình

Một góc vườn, cô đặt bàn làm nơi ăn, thưởng trà, rượu hoặc mở tiệc cùng gia đình, người thân và bạn bè ngoài trời. Góc này được giăng dây đèn lung linh, phía sau treo tranh tròn tráng gương điện tích hợp đèn LED.

Tuổi 45, Mỹ Tâm sống kín đáo, thảnh thơi. Đời thường, cô thích thêu thùa, làm vườn, nấu ăn, chơi game, đánh bi-a... dành thời gian bên người thân yêu.

Một số hình ảnh nhà vườn của Mỹ Tâm ở Củ Chi. Ảnh: Chụp màn hình, FBNV

Cô trẻ đẹp nhờ ngủ đủ giấc, ăn uống khoa học, chăm tập vũ đạo và luôn lạc quan.

Ca sĩ không ăn quá no, hạn chế ăn khuya, kỵ thức ăn dầu mỡ và đồ ngọt, ăn nhiều rau xanh. Trong công việc, giọng ca gốc Đà Nẵng luôn hết mình, nếu cần sẵn sàng tập nhảy 6 tiếng/ngày.

Tuổi trung niên, Mỹ Tâm từng nghĩ đến tương lai bình yên "trồng rau, nuôi cá ở một nơi xa xôi" cùng người yêu.

Mỹ Tâm trò chuyện với phóng viên tại tòa nhà riêng ở phường Phú Nhuận, TPHCM

Mi Lê