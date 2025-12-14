Concert See the light của Mỹ Tâm thu hút gần 40.000 khán giả. Khi nữ ca sĩ hát bài Nơi mình dừng chân, nhạc phim điện ảnh Chị trợ lý của anh mà cô đóng cùng Mai Tài Phến xuất hiện ảnh hai người trên màn hình lớn.

Các fan thích thú reo hò bởi lâu nay họ luôn ‘’đẩy thuyền’’ mong muốn Mỹ Tâm sớm công khai tình cảm với Mai Tài Phến. Và lần hiếm hoi trước tình cảm của 40.000 người hâm mộ, nữ ca sĩ nhắc thẳng tên nam diễn viên.

Ca sĩ Mỹ Tâm nhắc đến Mai Tài Phến và giải thích về tấm ảnh của 2 người trong concert.

Cô hỏi người hâm mộ: ‘’Các bạn thích cái hình đó phải không? Dễ thương mà. Bạn đó có trong phim. Bạn Mai Tài Phến… Yeah, love you''. Sau phần bộc bạch này, Mỹ Tâm tếu táo hỏi: ''Bạn ngồi đâu rồi? Hãy giơ cánh tay lên cho Tâm thấy... Rồi, tất cả các bạn đều là người yêu của Tâm’’.

Nữ ca sĩ cũng giải thích hình chiếu trong concert nằm trong phim Chị trợ lý của anh và cô hỏi khán giả: ‘’Hay mình hẹn nhau dịp nào làm tiếp một bộ phim nữa được không? Hẹn mùa xuân nhé…’’.

Trước concert của Mỹ Tâm, diễn viên Mai Tài Phến gây chú ý khi đăng ảnh poster chương trình của nữ ca sĩ và với dòng chia sẻ hóm hỉnh ngắn gọn ‘’Mai lai’’…

Hình ảnh Mỹ Tâm trong concert ''See the light''.

Mỹ Tâm khi được truyền thông hỏi cũng bộc bạch nói rằng: ‘’Tâm có xem qua, sao có người viết ngắn mà hay vậy. Câu chữ vừa tinh tế vừa dễ thương. Tâm cũng thắc mắc không biết "lai" là light, life hay like nữa mà không dám hỏi’’.

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, diễn viên kém 10 tuổi nhận được quan tâm từ sau lần đóng chung phim Chị trợ lý của anh. Vài năm nay, anh đồng hành với ca sĩ ở nhiều hoạt động, thậm chí có khán giả bắt gặp Mai Tài Phến có mặt ở nhà Mỹ Tâm vào một dịp Tết.

Ánh Ngọc

Ảnh: Đức Anh