Trước gần 40.000 khán giả trong concert See The Light tối 14/12 tại SVĐ Mỹ Đình, Mỹ Tâm bày tỏ: "Sáng nay Tâm đọc thông tin nói rằng ê-kíp mở âm thanh lớn. Trong buổi tập Tâm có dặn sau 23h là không mở âm thanh lớn ảnh hưởng đến cuộc sống mọi người nhưng vô tình lại để sự việc không hay này. Nay Tâm xin gửi lời xin lỗi đến các hàng xóm đang ở khu Mỹ Đình".

Ca sĩ Mỹ Tâm dịu dàng và đầy cảm xúc trong concert tại Hà Nội.

Không có MC trong concert, Mỹ Tâm vào vai người dẫn chuyện thể hiện tính cách thẳng thắn, thật thà và đáng yêu khiến khán giả nhiều lúc cười thích thú. Cách nữ ca sĩ giao lưu từ tặng mũ, kính, quạt cho fan hay nhắc đến Mai Tài Phến, Hòa Minzy cho thấy sự tự nhiên, hóm hỉnh, tình cảm và cũng đầy cởi mở.

Cũng trong đêm diễn, Mỹ Tâm còn cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ hàng đầu khi đối diện sự cố kỹ thuật ngay trên sân khấu. Trong lúc trình diễn ca khúc Như một giấc mơ, hệ thống in-ear gặp trục trặc khiến nữ ca sĩ không nghe rõ phần nhạc và giọng của mình. Thay vì né tránh, Mỹ Tâm thẳng thắn chia sẻ sự cố và hát lại ca khúc với mong muốn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Tuy nhiên, điều Mỹ Tâm để lại tình cảm trong concert lần này chính là giọng hát nội lực và khả năng vũ đạo vẫn giữ được phong độ khi nhiều ca khúc cô vừa hát vừa nhảy cùng vũ đoàn. Những bài gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ và cả một vài bài hát mới đều được hai giám đốc âm nhạc Hoài Sa và Khắc Hưng phối khí mới mẻ.

Điều ấn tượng nhất Mỹ Tâm để lại tình cảm trong concert lần này chính là giọng hát nội lực và khả năng vũ đạo vẫn giữ được phong độ.

Nếu phần đầu các ca khúc: Rực rỡ tháng năm, Giấc mơ tình yêu, Nơi mình dừng chân, Hẹn ước từ hư vô, Muộn màng là từ lúc… với giai điệu lãng mạn và giọng hát Mỹ Tâm tràn đầy cảm xúc thì ở phần giữa những bản nhạc giàu năng lượng như Vì em tất cả, Sai, Đừng hỏi em…. là lúc khán giả đắm mình vào giọng hát đầy nội lực của nữ ca sĩ.

Các bản mashup Anh đợi em được không, Đưa nhau đi trốn và Xích lô, Đi theo bóng mặt trời là một trong những điểm nhấn trong concert. Hai ca tính âm nhạc tưởng chừng khác biệt như Mỹ Tâm và Đen Vâu lại hoà quyện tự nhiên, phóng khoáng đã tạo nên một bức tranh âm nhạc nhiều lớp lang, giàu cảm xúc.

Màn kết hợp của Mỹ Tâm và Đen Vâu.

Màn trình diễn độc đáo hơn cả là Mỹ Tâm vừa đánh đàn guitar vừa hát Nhé anh với phong cách rock và ca khúc See The Light được trình bày đầy cuồng nhiệt với màn fanchant từ 40.000 khán giả đồng thanh như một thông điệp ánh sáng gửi lời cổ vũ cho thế hệ trẻ hãy giữ vững niềm tin, không lùi bước trước thử thách và tìm thấy lẽ sống qua âm nhạc.

Clip Mỹ Tâm hát "Nhé anh'':

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi Mỹ Tâm quỳ xuống gửi lời cảm ơn bố mẹ. Cô nói: "Con cảm ơn ba mẹ nhiều vì đã yêu thương, dạy dỗ cho con ánh sáng tuyệt vời để đi trên con đường con mong muốn. Ba Tâm là người tuyệt vời, từ nhỏ đã cho Tâm học năng khiếu từ đàn rồi đến hát. Ba là ánh sáng lý tưởng của Tâm, mẹ là ánh sáng thiêng liêng nhất của Tâm. Cảm ơn các anh chị, các cháu đi từ khắp nơi về Hà Nội. Có ánh sáng của gia đình mới có Tâm của ngày hôm nay".

Một điểm nhấn thú vị khác là ngay sau khi trình diễn Nơi mình dừng chân, Mỹ Tâm chính thức công bố dự án phim điện ảnh sẽ ra mắt vào mùa Xuân năm 2026. Đây không chỉ là một cú “chơi lớn” đúng nghĩa trên sân khấu âm nhạc mà còn đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của cô với điện ảnh - lĩnh vực mà khán giả vẫn luôn chờ đợi Mỹ Tâm tái xuất sau lần chạm ngõ đáng nhớ trước đây qua Chị trợ lý của anh.

Ca sĩ Mỹ Tâm thả tim đáp lại tình cảm của khán giả. Ảnh: BTC

Show See The Light của Mỹ Tâm không chỉ là dấu ấn riêng của nữ ca sĩ hàng đầu của Việt Nam mà còn là minh chứng rõ nét cho bước trưởng thành của công nghiệp biểu diễn Việt Nam trong 2 năm qua - những concert được đầu tư bài bản, tiệm cận chuẩn mực quốc tế đã tạo ra chuỗi giá trị kinh tế, văn hoá, sáng tạo khẳng định vị thế của âm nhạc Việt trên bản đồ giải trí của khu vực.

Clip: Ánh Ngọc

