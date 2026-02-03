Chiều 3/2 tại TPHCM, đạo diễn Mai Tài Phến, nhà sản xuất Mỹ Tâm cùng dàn diễn viên gồm NSƯT Hạnh Thúy, nghệ sĩ Hồng Ánh, diễn viên Sỹ Toàn, Trần Kim Hải... có mặt trong buổi họp báo thông tin về dự án điện ảnh Tài.

"Cú lừa" của Mỹ Tâm

Trước đó, mạng xã hội xôn xao tin đồn phim điện ảnh Tài do Mai Tài Phến đạo diễn, Mỹ Tâm sản xuất và đầu tư sẽ ra rạp vào mùng 1 Tết, cạnh tranh trực tiếp với phim của Trấn Thành, Trường Giang, Minh Beta và Lê Thanh Sơn.

Khi phóng viên liên hệ, đại diện truyền thông của ca sĩ Mỹ Tâm nói đang cân nhắc lịch chiếu bởi nhà sản xuất cần xem xét các khả năng cạnh tranh phòng vé rồi mới công bố.

Trong sự kiện chiều 3/2, cuối video giới thiệu phim bất ngờ xuất hiện thông tin phim sẽ ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên đán.

Nhưng ngay sau đó, cụm từ "mùng 1" lập tức chuyển thành "mùng 18" tức ngày 6/3 khiến khán phòng vỡ òa.

Đồng nghĩa, Mỹ Tâm và ê-kíp đã xác định tập trung xây dựng chiến lược phát hành phim xoay quanh cột mốc Ngày Phụ nữ Việt Nam - 8/3.

Phản hồi về "cú lừa" này, Mỹ Tâm cười sảng khoái nói chưa từng định đưa phim ra rạp vào mùng 1 Tết; chi tiết chuyển đổi từ "mùng 1" sang "mùng 18" chỉ nhằm mục đích trêu vui giới truyền thông và đồng nghiệp.

Video giới thiệu phim cũng tiết lộ thêm bối cảnh câu chuyện trong phim Tài. Theo đó, Tài (Mai Tài Phến) - một người lao động ở chợ cá - từng là một phần của các băng buôn thuốc lá lậu ở khu vực biên giới.

Việc anh vướng vòng lao lý được cho là có liên quan đến người mẹ (Hạnh Thúy) thường xuyên vay nặng lãi từ giới xã hội đen. Chàng trai làm mọi thứ để kiếm tiền trả nợ cho mẹ vì bà "không còn nhiều thời gian".

Mỹ Tâm nói về lịch ra mắt phim "Tài"

Sau khi hoàn lương, Tài vẫn không thể thoát khỏi quá khứ nặng nề dù luôn tìm cách thoát khỏi nó.

Về vai diễn cô gái bí ẩn trong phim, Mỹ Tâm xin không chia sẻ nhiều vì "chỉ xuất hiện một chút" nhưng nhấn mạnh nhân vật đóng vai trò quan trọng trong mạch truyện chính. Nữ ca sĩ tiết lộ phim có cảnh nóng nhưng "không phải giữa hai người".

Về phim Tài, vài năm trước, Mai Tài Phến mang kịch bản đến mời Mỹ Tâm đọc nhưng phiên bản đầu tiên chưa tạo cho chị sự hứng thú.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, Mỹ Tâm mới bị thuyết phục bởi câu chuyện của nhân vật Tài và quyết định tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất.

Ngoài nhà sản xuất và diễn viên, Mỹ Tâm còn góp phần chỉnh sửa khoảng 10% kịch bản và là nhà đầu tư chính của dự án. Chị cũng sáng tác bài hát chủ đề tặng riêng cho bộ phim đồng thời tự thể hiện tác phẩm.

Biểu cảm mập mờ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Bên cạnh thông tin về dự án điện ảnh Tài, sự xuất hiện của Mỹ Tâm và "bạn trai tin đồn" Mai Tài Phến thu hút sự quan tâm của giới truyền thông.

Xuyên suốt sự kiện, cặp đôi trao nhau nhiều biểu cảm mập mờ.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thường lúng túng khi chia sẻ về người còn lại. Có lúc, ca sĩ 8X bẽn lẽn nép mình sau vai đàn em để cười.

Mai Tài Phến gọi Mỹ Tâm là "cô Út, cô Tâm" suốt họp báo. Anh cho biết học được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu từ đàn chị suốt quá trình làm phim Tài.

Ngoài ra, việc lần đầu làm đạo diễn phim điện ảnh lại kiêm nhiều vai trò như diễn viên chính, biên kịch khiến Mai Tài Phến chịu nhiều áp lực.

Mỹ Tâm bối rối trước câu hỏi về việc "cãi nhau với Mai Tài Phến trên phim trường"

Những lúc Mai Tài Phến rời màn hình để diễn xuất, Mỹ Tâm luôn chủ động giúp anh làm công tác đạo diễn. Điều này khiến nam diễn viên thấy yên tâm, đầy năng lượng.

Mỹ Tâm nói thêm cả hai không tránh khỏi những lúc cãi nhau khi làm việc chung nhưng điều đó không ảnh hưởng mối quan hệ giữa họ ngoài đời. Mai Tài Phến đính chính hai người chỉ tranh luận về chuyên môn để giúp bộ phim tốt hơn chứ không cãi vã.