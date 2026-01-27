Như thông tin trước đó, phòng vé mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 được ví như "chảo lửa" điện ảnh khi có đến 4 dự án lớn đối đầu gồm: Thỏ ơi - đạo diễn Trấn Thành; Nhà ba tôi một phòng - đạo diễn Trường Giang; Mùi phở - đạo diễn Minh Beta và Báu vật trời cho - đạo diễn Lê Thanh Sơn.

Trong đó, phim Thỏ ơi của Trấn Thành được dự đoán là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương phòng vé phim Tết năm nay dựa trên vô số thành tích, kỷ lục mà "đạo diễn trăm tỷ" này từng gầy dựng trong nhiều năm.

Nhà ba tôi một phòng là dự án mà danh hài Trường Giang ấp ủ suốt 5 năm, do anh kiêm 4 vai trò: đạo diễn, sản xuất, biên kịch và diễn viên chính. Được Trường Giang chọn làm "át chủ bài" lấn sân thị trường điện ảnh, tác phẩm thu hút sự quan tâm, tò mò lớn từ dư luận.

Phòng vé mùng 1 Tết "nóng" bởi 4 dự án điện ảnh lớn. Ảnh: Tư liệu

Phim Báu vật trời cho đánh dấu sự trở lại của "đạo diễn trăm tỷ đời đầu" Lê Thanh Sơn sau thất bại thê thảm của Móng vuốt. Phát hành vào mùng 1 Tết, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, đặc biệt là Tuấn Trần và Phương Anh Đào - cặp nam, nữ chính của phim Mai... là những yếu tố cho thấy anh xác định bộ phim là cú chơi tất tay cho cuộc đấu đầy may rủi sắp tới.

Mùi phở do Minh Beta đạo diễn kiêm sản xuất gây chú ý khi lần đầu kết hợp "Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh và "Nữ hoàng phòng vé" Thu Trang. Việc đặt ngôi sao điện ảnh như Thu Trang vào giữa dàn nghệ sĩ gạo cội như Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Thanh Hương... tác phẩm được dự đoán sẽ thống trị phòng vé miền Bắc dịp Tết này.

Tuy nhiên mới đây, nguồn tin riêng của VietNamNet cho biết phim Tài do ca sĩ Mỹ Tâm sản xuất có khả năng cao sẽ ra rạp vào đúng mùng 1 Tết, trở thành đối thủ nặng ký của 4 phim còn lại.

Theo kế hoạch ban đầu, phim sẽ ra rạp vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhưng hiện Mỹ Tâm và ê-kíp được thông tin là đang ráo riết thực hiện các công đoạn để đưa phim ra rạp vào đúng Tết Bính Ngọ 2026.

Khả năng nào cho Mỹ Tâm - Mai Tài Phến đối đầu các "bom tấn" Việt? Ảnh: Tư liệu

Khi phóng viên liên hệ, đại diện truyền thông của ca sĩ Mỹ Tâm nói tác phẩm đang cân nhắc lịch chiếu bởi nhà sản xuất cần xem xét các khả năng cạnh tranh phòng vé rồi mới công bố.

"Những ngày qua, chúng tôi có biết chuyện khán giả đang bàn tán chuyện này trên các diễn đàn điện ảnh, nhất là cộng đồng fan của ca sĩ Mỹ Tâm. Lúc bắt đầu quảng bá, dự án đã được tiết lộ 'coming soon in Spring' - nên khả năng nào cũng có thể xảy ra: mùng 1, mùng 10 hay một thời điểm nào đó vào 'mùa xuân' chẳng hạn", người này nói.

Phóng viên tiếp tục đặt vấn đề: "Mùng 1 Tết năm nay, nhà rạp CGV đã phát hành phim Nhà ba tôi một phòng của nghệ sĩ Trường Giang. Các nhà rạp chưa từng có tiền lệ phát hành cùng lúc 2 phim lớn vì điều này vi phạm nguyên tắc căn bản của giới phát hành phim chuyên nghiệp", đại diện truyền thông của ca sĩ Mỹ Tâm nói "chưa có gì là chắc chắn" và xin từ chối bình luận thêm.

Hải Âu