Ca sĩ Mỹ Tâm vừa chính thức công bố tổ chức live concert quy mô lớn tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội ngày 13/12/2025. Với sức chứa 40.000 khán giả, sự kiện hứa hẹn là đêm nhạc đáng mong đợi nhất cuối năm.

Vé mở bán từ 20h ngày 5/11/2025. Nữ ca sĩ chia sẻ đêm nhạc sẽ dành tặng cảm xúc đặc biệt cho những người đồng hành suốt chặng đường hơn 20 năm ca hát của cô.

Nhiều năm qua, Mỹ Tâm đã tổ chức hàng loạt live concert ấn tượng, khẳng định vị thế tiên phong trong việc mang đến show diễn quy mô lớn tại Việt Nam. Bắt đầu từ 2002 với tour diễn cùng một thương hiệu tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng, cô thu hút đông đảo khán giả trẻ với sân khấu đơn giản nhưng gần gũi.

Năm 2004, liveshow Ngày ấy & bây giờ tại SVĐ Quân khu 7 (TPHCM) và SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) với kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng - con số kỷ lục lúc bấy giờ, thu hút hơn 20.000 khán giả.

Năm 2005, Mỹ Tâm tổ chức tour miễn phí Sức mạnh của những ước mơ dành cho sinh viên, bắt đầu tại Đại học Quốc gia TPHCM với hơn 12.000 khán giả, kết hợp trao học bổng. Đến 2008, tour Sóng đa tần qua 5 thành phố là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam lưu diễn với quy mô lớn.

Kỷ niệm 10 năm ca hát năm 2011, liveshow Những giai điệu của thời gian tại TPHCM và Hà Nội nhận phản hồi tích cực. Năm 2014, Heartbeat - tour miễn phí tại SVĐ Quân khu 7 (40.000 khán giả) và SVĐ Hàng Đẫy (25.000 khán giả) được đề cử Chương trình của năm. Các show sau như Ô cửa màu xanh (2016) tại nhà hát Hòa Bình với yếu tố từ thiện và bolero, hay Tri âm (2021) đánh dấu 20 năm ca hát đều để lại dấu ấn lớn.

Gần đây nhất, liveshow Tri âm tại sân vận động Mỹ Đình năm 2022, các gala My soul 1981 cũng tiếp tục khẳng định sức hút của Mỹ Tâm. Năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng nhớ với Mỹ Tâm khi cô hát ở vị trí đặc biệt khi trình diễn trong phần văn nghệ tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9.

