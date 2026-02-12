Ca sĩ Mỹ Tâm cùng gia đình và các thành viên cộng đồng người hâm mộ vừa trao tặng 1.000 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ).

Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì gói, nước ngọt, nước tăng lực, sữa cùng phong bì lì xì tiền mặt, giúp mang đến một mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn cho những gia đình nghèo.

Mỹ Tâm trực tiếp trao quà cho người dân quê.

Trước đó, đại diện công ty của Mỹ Tâm đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các nghệ sĩ lớn tuổi tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Toàn bộ kinh phí chương trình được trích từ lợi nhuận các hoạt động nghệ thuật cá nhân của Mỹ Tâm trong năm qua, như liveshow See the light, merchandise, nước hoa, mắt kính... Cô duy trì việc trích lợi nhuận từ sự nghiệp và kinh doanh để hỗ trợ cộng đồng suốt nhiều năm qua.

Đại diện của Mỹ Tâm thăm các nghệ sĩ ở viện dưỡng lão.

Năm 2025, hoạt động Tết của Mỹ Tâm càng sôi nổi và quy mô lớn hơn. Đầu năm, cô tài trợ gần 500 triệu đồng (khoảng 450-500 suất quà) cho Hội Chữ thập đỏ TPHCM, hỗ trợ bà con nghèo tại các quận huyện như Quận 7, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, mỗi suất gồm thùng mì, nước và tiền mặt. Cô còn ủng hộ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt kèm hơn 1.000 phần quà Tết cho người khó khăn về quê ăn Tết tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Mỹ Tâm còn thể hiện tấm lòng nhân ái sâu sắc qua hàng loạt khoản đóng góp kịp thời hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt bão lũ, lũ quét và thiên tai tại nhiều địa phương trên cả nước. Tổng cộng, Mỹ Tâm đóng góp 1,7 tỷ đồng, không chỉ mang lại hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Mỹ Tâm không chỉ dừng ở việc tặng quà mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia qua sự tham gia của người hâm mộ và các tổ chức.

Mỹ Tâm đi thăm các nghệ sĩ ở viện dưỡng lão năm 2024:

Ảnh: NVCC, video: MT