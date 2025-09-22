Từ một vùng đất thuần nông, sau khi hợp nhất ba xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc và Phú Nhuận, diện mạo nông thôn của xã Mỹ Thành (Đồng Tháp) hiện nay đổi thay rõ nét, hình thành không gian phát triển mới đồng bộ và bền vững.

Thành công nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch là bước đệm quan trọng để Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Thành vững tin bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đậm bản sắc nông thôn mới kiểu mẫu.

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các tuyến giao thông.

Nhiệm kỳ vừa qua, xã Mỹ Thành đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,5 triệu đồng, tăng gần 18 triệu đồng so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,68%; lao động qua đào tạo đạt trên 75%; trên 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Trước khi sáp nhập, cả ba xã thành viên đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Phú Nhuận đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, với 167 công trình cơ bản, tổng vốn đầu tư trên 331 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 8 tỷ đồng – thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cộng đồng dân cư.

Đời sống văn hóa - xã hội không ngừng được nâng cao: 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, 95,67% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 19/19 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, trong đó đã xây dựng và sửa chữa 98 căn nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Tại Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Thành lần thứ I, nhiều mục tiêu chiến lược được đề ra với định hướng rõ ràng: Lấy nông nghiệp làm trọng tâm phát triển, gắn với chế biến sâu, tiêu thụ bền vững; phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng hiện đại, văn minh.

Đặc biệt, xã sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Các giải pháp bao gồm: Xây dựng hệ thống quản lý hành chính công trực tuyến tại xã, từng bước hình thành mô hình chính quyền số; Hỗ trợ nông dân sử dụng nền tảng số để quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường , quảng bá sản phẩm OCOP.

Phát triển chợ nông thôn gắn với thương mại điện tử, giúp người dân từng bước tiếp cận mô hình kinh tế số. Nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thanh niên và hội viên nông dân, để tạo lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số nông thôn.

Cùng với đó, công tác truyền thông xây dựng nông thôn mới sẽ được tăng cường, đa dạng hình thức, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, đài truyền thanh, mạng xã hội trong việc lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Mỹ Thành xác định 3 khâu đột phá trọng tâm: Quy hoạch vùng chuyên canh lúa, cây ăn trái (mít, sầu riêng), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn; Đầu tư hạ tầng giao thông và chợ nông thôn, kiến nghị nâng cấp tuyến tỉnh lộ 865 lên Quốc lộ 30B, xây dựng tuyến 868B kết nối Quốc lộ 1; Phát triển công nghiệp chế biến nông sản và thương mại - dịch vụ, nhất là các lĩnh vực logistics, dịch vụ nông nghiệp, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp đặc sản.

Với quyết tâm và định hướng đúng đắn, xã Mỹ Thành đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 109 triệu đồng/năm; Không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5%/năm; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 99%; Duy trì chuẩn quốc gia về y tế, giáo dục, môi trường; 100% ấp có thiết chế văn hóa - thể thao, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Từ một xã thuần nông, Mỹ Thành đang từng bước khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, cùng sự đồng thuận và chung tay của toàn thể nhân dân, xã Mỹ Thành tin tưởng sẽ đạt được những mục tiêu lớn trong giai đoạn tới: nông nghiệp hiện đại, kinh tế số phát triển, xã hội văn minh, quốc phòng - an ninh vững chắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.