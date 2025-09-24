Xã Mỹ Tịnh An (Đồng Tháp) được hợp nhất từ 4 xã Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, Hòa Tịnh và Tân Bình Thạnh.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã xác định hướng đi phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số toàn diện. Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đạt 115 – 120 triệu đồng/người/năm; không còn hộ nghèo; 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Với diện tích tự nhiên trên 4.100 ha và gần 36.500 dân, Mỹ Tịnh An tiếp tục phát huy thế mạnh từ những vườn thanh long, dừa trải dài bạt ngàn. Diện tích trồng thanh long hiện đạt 1.644 ha, cây dừa 1.445 ha. Hàng trăm hộ dân mạnh dạn áp dụng công nghệ số vào sản xuất như nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc và đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, mang lại giá trị gia tăng rõ rệt.

100% tuyến đường được cứng hóa.

Công tác khuyến nông và chuyển giao khoa học – kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh. Các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, nông nghiệp thông minh, ứng dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP được triển khai rộng rãi, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Qua rà soát, hiện xã Mỹ Tịnh An có 8 sản phẩm OCOP, trong đó 1 sản phẩm đạt 4 sao, 7 sản phẩm đạt 3 sao, là minh chứng rõ rệt cho việc gắn kết giữa sản xuất nông nghiệp và xây dựng thương hiệu địa phương.

Điểm sáng nổi bật khác chính là hạ tầng giao thông: 100% tuyến đường trục xã, trục ấp được nhựa hóa, bê tông hóa, hình thành nên mạng lưới đường giao thông nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giao thương hàng hóa.

Song song với phát triển hạ tầng, xã đặc biệt chú trọng đến tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã đã kiện toàn lại bộ máy, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên phụ trách tiêu chí.

Việc giám sát cộng đồng được đẩy mạnh với sự tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Mọi công trình, dự án đầu tư công đều công khai, minh bạch, lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất được tổ chức thường xuyên, nhằm phát hiện kịp thời sai sót, hạn chế thất thoát, đảm bảo đúng tiến độ, đúng chất lượng và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân.

Phong trào “Ấp văn hóa nông thôn mới” lan tỏa khắp 20/20 ấp, với 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Các hoạt động thể thao, văn nghệ duy trì sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Về giáo dục, tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Hệ thống 11 trường học đều có cơ sở vật chất khang trang, đạt chuẩn, góp phần giữ vững chất lượng dạy và học.

Công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội tiếp tục là điểm nhấn. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” lan tỏa sâu rộng, hàng trăm triệu đồng được quyên góp để xây dựng nhà tình nghĩa và chăm lo cho các gia đình chính sách.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã đã xây mới và sửa chữa 50 căn nhà Đại đoàn kết trong 5 năm qua, hỗ trợ sinh kế cho hàng chục hộ dân. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,99%, hộ cận nghèo còn 0,83%.

An ninh trật tự được giữ vững với các mô hình Tổ tự quản, Tổ hòa giải hoạt động hiệu quả. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức thường xuyên, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nền tảng kỷ cương và an toàn tại địa phương.

Với nền tảng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Mỹ Tịnh An không chỉ vững bước trong hiện tại mà còn vững tin hướng đến tương lai phát triển bền vững, văn minh và hiện đại.