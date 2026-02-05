Báo Palm Beach Post và hãng thông tấn NBC đưa tin, Thẩm phán Mỹ Aileen Cannon hôm 4/2 đã công bố bản án dành cho Ryan Routh.

Đối tượng Ryan Routh. Ảnh: NBC News

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Routh đề nghị mức án 27 năm tù giam, viện dẫn lý do mức án này “đã quá đủ khi âm mưu ám sát ông Trump rốt cuộc không làm hại bất kỳ ai”. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang không đồng ý với lập luận này. Họ khẳng định có nhiều cách thức hợp pháp để phản đối một ứng viên tổng thống và “giết người không thuộc một trong những cách thức đó”.

Trong khi đó, bị cáo Routh tại tòa vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường, tuyên bố hành vi của mình là "chống lại cái ác".

Theo NBC, vào ngày 15/9/2024, Mật vụ Mỹ đã kịp thời ngăn chặn âm mưu ám sát ứng cử viên tổng thống Trump khi ông đang chơi golf ở câu lạc bộ golf Trump International tại West Palm Beach, bang Florida.

Ronald Rowe Jr, quyền Giám đốc Mật vụ Mỹ khi đó cho hay một đặc vụ đã phát hiện nòng của khẩu súng trường thò qua hàng rào trên sân golf và kịp thời nổ súng để ngăn chặn xạ thủ. Sau đó cùng ngày, các cơ quan an ninh Mỹ đã bắt giữ Routh khi ông ta đang trên đường trốn chạy.