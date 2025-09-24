Hãng tin RT trích dẫn thông cáo hôm 23/9 của Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, vào ngày 15/9/2024, Routh đã giấu một khẩu súng trường và chĩa nòng súng qua hàng rào sân golf của ông Trump, khi đó đang là ứng cử viên tổng thống đại diện đảng Cộng hòa, ở bang Florida. Tuy nhiên, sự việc đã bị các Mật vụ Mỹ phát hiện và họ đã nổ súng về phía nghi phạm khiến hắn hoảng sợ.

Routh sau đó đã lái xe ô tô bỏ chạy. Theo các cơ quan chức năng, nhiều điện thoại di động cùng danh sách các chuyến bay rời khỏi Mỹ vào ngày gây án đã được tìm thấy trong phương tiện di chuyển của đối tượng.

Ryan Wesley Routh bị buộc tội ám sát ông Trump. Ảnh: X

“Việc kết tội đối tượng âm mưu ám sát ông Trump là Ryan Routh đã chứng minh cam kết của Bộ Tư pháp về việc trừng phạt những ai có hành vi bạo lực chính trị”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi nhấn mạnh.

Theo hồ sơ vụ án, Routh bị buộc tội cố tình ám sát ứng cử viên tổng thống, sở hữu súng để phạm tội và một vài tội danh khác. Hắn hiện đối mặt với án tù chung thân và bản án sẽ được tuyên vào cuối năm nay.

Đài CNN đưa tin, Routh đã có hành vi tự sát khi cầm chiếc bút định đâm vào cổ trong lúc nghe tòa công bố phán quyết. Tuy nhiên, lực lượng an ninh tại tòa đã kịp thời ngăn chặn.

Được biết, trước khi thực hiện âm mưu ám sát ông Trump, Routh, một nhà hoạt động ủng hộ Ukraine, đã tìm cách mua một bệ phóng tên lửa từ Ukraine. Trong một tin nhắn, hắn viết: “Tôi cần thiết bị này để ông Trump không thể đắc cử”. Cũng theo đối tượng, nhiều loại vũ khí “bị mất hoặc bị phá hủy hàng ngày, nên chuyện mất một thiết bị sẽ không bị ai chú ý”.

Vụ ám sát bất thành của Routh nhằm vào ông Trump diễn ra 2 tháng sau khi chính trị gia này thoát chết trong sự việc tương tự. Cụ thể, trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, đối tượng Thomas Crooks đã bắn hàng loạt phát súng về phía ông Trump, khiến ông bị chảy máu ở một bên tai. Trong khi đó, một người tham dự sự kiện đã không may trúng đạn và mất mạng. Crooks sau đó đã bị Mật vụ Mỹ tiêu diệt.