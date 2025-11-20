Chính phủ Myanmar xem việc loại bỏ các mạng lưới lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến là nhiệm vụ cấp quốc gia vì đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cộng đồng khu vực và quốc tế.

Từ tháng 10, lực lượng chức năng bắt đầu giám sát chặt khu vực Myawady–Maehtawthalay, nơi đặt khu phức hợp KK Park và Shwe Kokko.

Theo trang tin The Global New Light of Myanmar, từ sáng ngày 18/11, các đội đặc nhiệm gồm lực lượng an ninh và cơ quan hành chính đã tiến hành chiến dịch truy quét trên diện rộng tại các khu vực nói trên. Những người bị bắt vì liên quan lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến được kiểm tra kỹ lưỡng và bàn giao có hệ thống cho các quốc gia liên quan.

Một trong những công trình trái phép phục vụ hoạt động lừa đảo bị nhà chức trách Myanmar phá hủy. Ảnh: The Global New Light of Myanmar

Để đảm bảo các mạng lưới tội phạm không thể tái lập, lực lượng chức năng đang phá dỡ toàn bộ các công trình trái phép phục vụ vận hành lừa đảo trong khu vực, sử dụng máy móc và công nghệ hiện đại.

Theo số liệu đến 18h ngày 19/11, trong tổng số 635 công trình tại KK Park được xác định phục vụ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến, 170 công trình đã bị phá hủy hoàn toàn và 465 đang tiếp tục bị tháo dỡ.

Tại Shwe Kokko, chiến dịch mở rộng trong ngày hôm qua với 265 người nước ngoài bị bắt từ 13 tòa nhà xây dựng trái phép, gồm 184 công dân Trung Quốc, 3 người Malaysia, 14 người Philippines, 2 người Nepal, 6 người Thái Lan, 1 người Nigeria và 48 người Indonesia.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 2.339 máy tính, 2.950 điện thoại di động và số lượng lớn thiết bị công nghiệp dùng để thực hiện hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến.

Đáng chú ý, theo cập nhật mới nhất về việc kiểm tra khu vực Shwe Kokko, tổng cộng 611 người nước ngoài cư trú trái phép bị bắt giữ, cùng 2.653 máy tính, 19.650 điện thoại di động và nhiều vật tư phục vụ hoạt động lừa đảo bị thu giữ. Các tổ công tác vẫn đang tiếp tục chiến dịch truy quét và niêm phong hiện trường.

Nhà chức trách thu giữ hàng nghìn máy tính và điện thoại dùng để lừa đảo. Ảnh: The Global New Light of Myanmar

Những người bị bắt được đưa đến tòa nhà tại Lonhtinwun thuộc làng Shwe Kokko, Pulwepu Village-tract, Myawady Township. Đội điều tra người nước ngoài cư trú trái phép đã xác minh được 200 trường hợp, đồng thời các đơn vị chức năng đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao các đối tượng về nước trong thời gian sớm nhất.

Chính phủ Myanmar khẳng định việc triệt phá hoàn toàn các hoạt động lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến là cam kết lâu dài. Chiến dịch sẽ tiếp tục với sự phối hợp giữa lực lượng trong nước và các quốc gia láng giềng nhằm ngăn chặn triệt để sự tái lập của các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.

(Theo The Global New Light of Myanmar)