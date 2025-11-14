Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) hôm 13/11 công bố thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm lừa đảo - sáng kiến liên ngành với sự tham gia của DOJ, FBI, Mật vụ, Bộ Tài chính và nhiều cơ quan khác.

Mục tiêu của lực lượng này là truy quét các tổ chức tội phạm quốc tế điều hành mô hình lừa đảo “pig butchering”, bằng cách giả mạo danh tính, tạo niềm tin với nạn nhân trước khi chiếm đoạt tài sản qua các sàn giao dịch tiền số giả.

Bộ Tư pháp Mỹ sẽ phối hợp với các cơ quan khác để truy quét các đường dây lừa đảo tiền mã hóa. Ảnh: Decrypt

Trong buổi họp báo tại Washington, Jeanine Pirro - Công tố viên Liên bang Quận Columbia - cho biết nhiều đường dây lừa đảo tiền số quy mô lớn có nguồn gốc từ các tổ chức tội phạm châu Á.

Theo Pirro, riêng năm 2024, người Mỹ đã thiệt hại tới 135 tỷ USD vì các chiêu lừa này. Cơ quan công tố liên bang đã thu giữ khoảng 400 triệu USD tiền mã hóa từ các đối tượng phạm tội và chuẩn bị hoàn trả thêm 80 triệu USD cho nạn nhân.

Bà khẳng định, lực lượng mới sẽ tập trung truy tìm, truy tố các thủ lĩnh của những mạng lưới lừa đảo tiền số, lần theo và thu hồi tài sản cho nạn nhân, đồng thời xóa bỏ hạ tầng tại Mỹ được dùng để phục vụ các vụ lừa đảo.

Pirro cũng nhấn mạnh sáng kiến này nằm trong định hướng của chính quyền Tổng thống Donald Trump - người ủng hộ việc thúc đẩy ngành công nghiệp tiền mã hóa. Nếu người dân được khuyến khích đầu tư vào tiền số, họ cần phải được bảo vệ, không thể sống trong sợ hãi bị lừa đảo.

Cùng ngày, đại diện Bộ Tài chính Mỹ thông báo lệnh trừng phạt đối với một nhóm vũ trang điều hành trung tâm lừa đảo tại Myanmar, bị cáo buộc giam giữ và bạo hành các nạn nhân của nạn buôn người bị ép làm việc trong hệ thống này.

Các chuyên gia an ninh mạng đánh giá động thái này là bước ngoặt trong cách tiếp cận của chính phủ Mỹ. Trước đây, các cơ quan như Bộ Tài chính và FBI thường xử lý từng phần riêng lẻ - từ khía cạnh tài chính, truy tố đến điều tra - mà chưa có một chiến lược phối hợp tổng thể.

Ông Ari Redbord, Giám đốc Chính sách Toàn cầu của công ty phân tích blockchain TRM Labs, nhận định: “Lực lượng Scam Center Strike Force là tuyên bố mạnh mẽ nhất cho thấy Mỹ quyết tâm phản công tội phạm tiền số toàn cầu - không còn hoạt động rời rạc, mà là phối hợp chặt chẽ: DOJ truy tố, Bộ Tài chính trừng phạt, FBI điều tra, FinCEN giám sát, Bộ Ngoại giao gây sức ép ngoại giao và ngành công nghiệp theo dõi dòng tiền”.

Tháng trước, DOJ cũng thu giữ 14 tỷ USD Bitcoin từ một mạng lưới lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo Redbord, chiến dịch đó là mô hình mẫu cho cách mà lực lượng mới có thể vận hành trong tương lai: “Khi cơ quan thực thi pháp luật, quản lý và tình báo phối hợp như một khối thống nhất, việc triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia sẽ chuyển từ thế bị động sang chủ động tấn công”.

(Theo Decrypt)