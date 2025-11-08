Một tòa nhà của tập đoàn Prince Group. Ảnh: CNA

Vài ngày trước, Cảnh sát Hong Kong thông báo phong tỏa số tài sản trị giá 2,75 tỷ HKD (354 triệu USD) của một tập đoàn. Truyền thông địa phương xác định tập đoàn này là Prince Group của ông trùm Campuchia Chen Zhi.

Prince Group bị cáo buộc điều hành các "trung tâm lừa đảo" trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động bị buôn bán để lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới. Chen Zhi, 38 tuổi, đã bị một tòa án Mỹ truy tố với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Cảnh sát Hong Kong cho biết việc phong tỏa tài sản dựa trên thông tin tình báo và thông tin thu thập được từ nhiều nguồn, liên quan đến một tập đoàn bị tình nghi dính líu đến hoạt động lừa đảo viễn thông xuyên biên giới và rửa tiền quốc tế. Các tài sản bị phong tỏa bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và các quỹ được nắm giữ bởi các cá nhân và pháp nhân công ty. Đây được cho là tiền thu được từ tội phạm liên quan đến tập đoàn này.

Cục Tình báo và Điều tra Tài chính Hong Kong đang tiếp tục điều tra, tuy nhiên, chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Mỹ đã đưa ít nhất 18 công ty có trụ sở tại Hong Kong vào danh sách đen liên quan đến Prince Group, bao gồm hai công ty niêm yết là Khoon Group và Geotech Holdings.

Việc phong tỏa tài sản tại Hong Kong diễn ra sau khi các cường quốc và cơ quan chức năng khác cũng có động thái cứng rắn với Prince Group.

Hồi tháng 10, Anh và Mỹ đã trừng phạt mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Bộ Tài chính Mỹ khẳng định đây là hành động lớn nhất của họ tại Đông Nam Á, nhắm mục tiêu vào 146 người trong tập đoàn Prince Group. Lệnh trừng phạt của Anh nhắm vào 6 cá nhân và 6 thực thể, bao gồm cả Chen Zhi.

Các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữ 25 người và tịch thu số tài sản trị giá 4,5 tỷ Đài tệ (147,09 triệu USD) liên quan đến Prince Group. Tài sản bị tịch thu bao gồm 26 xe hơi hạng sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng liên quan đến rửa tiền và cưỡng bức lao động.

Tương tự, chính quyền Singapore gần đây cũng đã tịch thu hơn 150 triệu đô la Singapore tài sản liên quan đến Prince Group, gồm 6 bất động sản, tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt.

(Theo CNA)