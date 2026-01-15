Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi năng lượng, tiêu chuẩn phát thải và thay đổi hành vi tiêu dùng, kết quả mà Omoda & Jaecoo đạt được cho thấy năng lực thích ứng đáng chú ý của một thương hiệu còn tương đối trẻ trên bản đồ ô tô thế giới.

Tăng trưởng toàn cầu với quy mô và độ phủ lớn

Theo công bố, trong năm 2025 Omoda & Jaecoo đã mở rộng hoạt động tại 64 thị trường trên toàn cầu, bao phủ châu Âu, châu Á, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Đại Dương. Doanh số toàn cầu vượt 800.000 xe, qua đó đưa thương hiệu trở thành trụ cột tăng trưởng trong chiến lược quốc tế của công ty mẹ Chery Group.

Đáng chú ý, Chery tiếp tục giữ vị trí nhà xuất khẩu xe du lịch dẫn đầu Trung Quốc trong 23 năm liên tiếp, đồng thời xếp hạng 233 trong Fortune Global 500 năm 2025. Đây được xem là nền tảng quan trọng bảo đảm cho năng lực mở rộng quốc tế của Omoda & Jaecoo.

Xét theo khu vực, châu Âu nổi lên là động cơ tăng trưởng chính, với doanh số cộng dồn vượt 200.000 xe. Các thị trường như Tây Ban Nha, Ba Lan và Ý cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, nhờ chiến lược điều chỉnh cấu hình sản phẩm theo nhu cầu bản địa và tăng cường hợp tác với hệ sinh thái địa phương.

Tại Đông Nam Á, Omoda & Jaecoo duy trì đầu tư dài hạn với Thái Lan là thị trường trọng điểm. Trong tháng 11, thương hiệu đạt 2.498 xe điện thuần bán ra và đăng ký, đứng đầu cả hai hạng mục, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phân khúc EV. Cùng thời điểm, Indonesia ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng cho J5 EV chỉ trong tháng đầu ra mắt, cho thấy tiềm năng mở rộng đáng kể của xe điện tại khu vực này.

Ở Mỹ Latinh, Brazil ghi nhận doanh số hàng tháng trên 1.600 xe, tăng 45% so với cùng kỳ, trong khi các giải thưởng tại Chile dành cho Omoda O5 và Jaecoo J5 giúp thương hiệu nhanh chóng gia tăng độ nhận biết tại khu vực.

Gia tăng sức mạnh thương hiệu và uy tín thị trường

Song song với tăng trưởng doanh số, năm 2025 cũng ghi nhận bước tiến rõ nét về sức mạnh thương hiệu của Omoda & Jaecoo. Trong năm, thương hiệu giành thêm 25 giải thưởng quốc tế tại các thị trường trọng điểm, bao phủ nhiều khía cạnh từ sản phẩm, công nghệ đến an toàn.

Một số dấu mốc đáng chú ý gồm: J5 EV đạt danh hiệu “EV của năm” tại Thái Lan; J7 được vinh danh tại nhiều thị trường như Anh, Ả Rập Xê Út và Brazil; Omoda 5 được Autocosmos bình chọn là “Xe được khuyến nghị nhất năm” tại Chile. Ở khía cạnh công nghệ, SHS Super Hybrid được Autobild Tây Ban Nha trao giải “Công nghệ PHEV của năm 2025”. Trong khi đó, Jaecoo J8 SHS-P lập kỷ lục Guinness Indonesia với quãng đường 1.660 km chỉ với 1 lần nạp liệu và sạc điện, góp phần củng cố hình ảnh về năng lực công nghệ hybrid.

Về an toàn, các mẫu xe của Omoda & Jaecoo đạt chứng nhận 5 sao tại châu Âu, Australia và ASEAN - yếu tố then chốt để thâm nhập và mở rộng tại các thị trường phát triển.

Xe năng lượng mới trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo

Một điểm nhấn quan trọng trong bức tranh tăng trưởng năm 2025 là sự bứt phá của mảng xe năng lượng mới (NEV). Doanh số NEV của Omoda & Jaecoo vượt 200.000 xe, tăng gấp 5 lần so với năm trước và chiếm hơn 50% tổng doanh số toàn cầu, đánh dấu sự chuyển dịch cấu trúc từ động cơ truyền thống sang công nghệ xanh.

Động lực chính đến từ SHS Super Hybrid Technology, bao gồm hai hệ SHS-P (plug-in hybrid) và SHS-H (hybrid), với định hướng vận hành “điện là chủ đạo, xăng hỗ trợ”. Cách tiếp cận này giúp cân bằng giữa hiệu suất, tầm hoạt động và hiệu quả năng lượng, phù hợp với nhiều điều kiện hạ tầng khác nhau trong giai đoạn chuyển tiếp sang xe điện hoàn toàn.

Từ tăng trưởng nhanh đến phát triển bền vững

Theo đánh giá của giới phân tích, kết quả mà Omoda & Jaecoo đạt được trong năm 2025 phản ánh xu hướng dịch chuyển chung của ngành ô tô toàn cầu: từ mở rộng nhanh sang xây dựng năng lực dài hạn, từ bán sản phẩm sang phát triển hệ sinh thái.

Với nền tảng từ Tập đoàn Chery, danh mục sản phẩm đa dạng và chiến lược “toàn cầu hóa gắn với bản địa hóa”, Omoda & Jaecoo đang từng bước chuyển mình từ một thương hiệu mới nổi thành người chơi có vị thế trong chuỗi giá trị ô tô toàn cầu, đặt nền móng cho giai đoạn tăng trưởng ổn định trong kỷ nguyên di chuyển mới.

Chiến lược “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo xác định chiến lược phát triển trong năm 2026 tập trung phát triển xe năng lượng mới (NEV), đặc biệt là hybrid - giải pháp được xem là phù hợp với điều kiện hạ tầng và thói quen sử dụng hiện nay. Thương hiệu theo đuổi chiến lược “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”, tập trung đưa các công nghệ mới nhất, sản phẩm toàn cầu về thị trường trong nước, áp dụng chính sách bảo hành cao nhất thị trường lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km, đồng thời từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Hiện nhà máy sản xuất của Omoda & Jaecoo Việt Nam đã được khởi công vào tháng 10/2025, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026.

Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm trong khu vực Đông Nam Á, không chỉ ở vai trò tiêu thụ mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược dài hạn về sản xuất, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững. Việc kết hợp giữa danh mục xe hybrid - NEV, mở rộng mạng lưới phân phối và định hướng nội địa hóa được kỳ vọng giúp Omoda & Jaecoo xây dựng vị thế ổn định, lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Phương Dung