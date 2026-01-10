Cùng với làn sóng giảm giá sâu, thậm chí chạm mức “kịch sàn” cho một số mẫu xe nhằm kích cầu thị trường, bước sang tháng đầu tiên của năm 2026, nhiều xe bán chạy lại ghi nhận động thái trái chiều khi các chương trình khuyến mại bị thu hẹp đáng kể.

Nhiều mẫu xe đã được điều chỉnh ưu đãi, khuyến mại đầu năm 2026. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thay vì ưu đãi tiền mặt lớn hoặc hỗ trợ lệ phí trước bạ như giai đoạn cuối năm, một số ít hãng và đại lý đã điều chỉnh chính sách bán hàng theo hướng thận trọng hơn. Diễn biến này cho thấy thị trường ô tô đang bước vào giai đoạn tái cân bằng sau cuộc đua xả hàng mạnh mẽ trước đó.

Khi áp lực tồn kho giảm và sức mua có dấu hiệu ổn định trở lại, các mẫu xe "hot” không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào khuyến mại để giữ doanh số.

Dưới đây là một số mẫu xe đang bị cắt giảm ưu đãi so với tháng 12/2025:

Toyota Vios

Tháng 12/2025, Toyota Việt Nam áp dụng mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe, trong đó có Toyota Vios. Mức giảm trên tương đương với số tiền 46-54 triệu đồng.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, mẫu xe sedan bán chạy này giảm ưu đãi xuống chỉ còn ở mức 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 23-27 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của Toyota Vios xuống còn 435-518 triệu đồng.

Toyota Vios giảm mức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 100% xuống còn 50%. Ảnh: TMV

Ngoài Vios, trong tháng này, danh sách khuyến mãi của Toyota đã không còn các mẫu Corolla Cross HEV, Hilux và Camry. Lý do được giới chuyên gia đưa ra là quy mô ưu đãi của Toyota thay đổi dựa trên mục tiêu doanh số của từng thời kỳ, cạnh tranh thị trường và chiến lược bán hàng của hãng vào từng thời điểm.

Trong giai đoạn cuối năm 2025, Toyota từng áp dụng mức giảm cao lên tới 100% lệ phí trước bạ cho Vios nhằm kích cầu và cải thiện doanh số, nhưng sang năm 2026, hãng đã thu hẹp chương trình khuyến mại, ưu tiên hỗ trợ mạnh hơn cho những mẫu khác hoặc điều chỉnh theo kế hoạch kinh doanh mới.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng Toyota Vios vẫn tiếp tục giữ vững danh hiệu xe sedan bán chạy nhất thị trường trong năm 2025 vừa qua, bỏ xa các đối thủ Honda City và Hyundai Accent. Vios hiện có 3 phiên bản với giá bán từ 458-545 triệu đồng, cùng sử dụng động cơ 1.5L đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp CVT.

Honda City

Tương tự đối thủ đồng hương Toyota Vios, Honda City cũng bị cắt giảm một nửa ưu đãi so với tháng 12/2025. Cụ thể, trong tháng 1/2026, Honda Việt Nam chỉ duy trì mức giảm 50% cho mẫu sedan này, tương đương giá trị 25-29 triệu đồng, đưa giá xe thực tế xuống còn 474-540 triệu đồng.

Honda City chỉ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 1/2026. Ảnh: HVN

Đây cũng là quyết định khiến không ít người đang có nhu cầu mua Honda City trước Tết Nguyên đán hụt hẫng bởi chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu xe này được Honda Việt Nam duy trì khá lâu. Nhờ đó, Honda City có được doanh số khá cao trong những tháng cuối năm 2025 và vươn lên xếp thứ hai trong nhóm sedan cỡ B.

Honda City thế hệ hiện tại đã được ra mắt tại Việt Nam từ cuối năm 2020 với 3 phiên bản: G, L và RS, giá niêm yết từ khoảng 499–569 triệu đồng (tùy đại lý và ưu đãi). Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC, công suất khoảng 119 mã lực và hộp số vô cấp CVT.

Ford Territory

Tương tự các đối thủ như Honda và Toyota, Ford Việt Nam cũng triển khai chương trình ưu đãi chính hãng dành cho các mẫu xe trong tháng 1/2026 với hình thức giảm tới 100% lệ phí trước bạ. Những mẫu xe Ford được khuyến mãi trong tháng này gồm Ranger, Everest và Transit. Tuy nhiên, danh sách này không có mẫu xe gầm cao bán chạy Ford Territory.

Ford Territory là mẫu SUV/crossover cỡ C bán chạy thứ hai tại Việt Nam, sau Mazda CX-5. Ảnh: Ford Việt Nam

Trước đó, trong các chương trình khuyến mại vào cuối năm 2025, Ford Việt Nam cùng các đại lý ưu đãi 50% lệ phí trước bạ hoặc tặng tiền mặt cho khách hàng mua Territory với mức ưu đãi tương đương trị giá khoảng 38-47 triệu đồng.

Ford Territory 2025 là phiên bản nâng cấp được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8/2025, cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc C-SUV cùng với Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V. Xe được phân phối với 3 phiên bản, giá bán 762-896 triệu đồng. Territory sử dụng động cơ xăng 1.5L EcoBoost tăng áp, công suất khoảng 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và dẫn động cầu trước.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!