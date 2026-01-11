Dưới đây là 4 mẫu xe gầm cao giá rẻ, trên dưới 400 triệu đồng đáng quan tâm nhất tại Việt Nam đầu năm 2026, xét trên góc độ chi phí đầu tư, giá trị sử dụng và xu hướng thị trường.

Hyundai Stargazer - MPV gầm cao 7 chỗ rẻ nhất thị trường (giá thực tế từ 395 triệu đồng)

Hyundai Stargazer được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 10/2022, thuộc phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. Dù được nâng cấp nhẹ vào tháng 4/2023 với kỳ vọng cải thiện sức hút, Stargazer vẫn gặp khó trong việc chinh phục thị hiếu người Việt.

Nguyên nhân chính đến từ thiết kế ngoại thất. Trong khi các đối thủ Nhật Bản ngày càng đi theo phong cách MPV lai SUV, mạnh mẽ và vuông vức, Stargazer lại mang dáng vẻ tròn trịa, thiên về tính trung tính, thiếu sự cứng cáp mà khách hàng Việt thường ưu tiên.

Bên cạnh đó, yếu tố giữ giá và thanh khoản vốn là "đặc sản” của xe Nhật cũng khiến Stargazer gặp bất lợi, đặc biệt với nhóm khách hàng chạy dịch vụ.

Trước thực tế này, Hyundai buộc phải sử dụng chiến lược "dùng giá bán đè bẹp định kiến". Trong tháng 1/2026, Stargazer được hãng ưu đãi tới 96 triệu đồng, thậm chí hỗ trợ vượt 100% lệ phí trước bạ. Nhờ đó, giá bán thực tế khởi điểm chỉ còn khoảng 395 triệu đồng, thấp hơn cả nhiều mẫu xe đô thị hạng A.

Ở mức giá này, Hyundai Stargazer đang là mẫu MPV 7 chỗ rẻ nhất thị trường Việt Nam, phù hợp với người mua xe lần đầu hoặc khách hàng kinh doanh vận tải cần tối ưu chi phí.

Geely Coolray - SUV cỡ B "phá giá" phân khúc (giá thực tế khoảng 475 triệu đồng)

Từ cuối năm 2025, Geely Coolray đã liên tục điều chỉnh giá để gia tăng sức cạnh tranh tại Việt Nam. Từ mức niêm yết 538-628 triệu đồng, mẫu SUV cỡ B này được hạ xuống còn 499-599 triệu đồng. Tuy nhiên, sang tháng 1/2026, Tasco Auto tiếp tục khiến thị trường bất ngờ khi tung ra loạt ưu đãi sâu dành cho thương hiệu này.

Cụ thể, khách hàng mua Geely Coolray được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng nhiều quà tặng, đưa tổng giá trị ưu đãi lên gần 80 triệu đồng. Theo các đại lý, giá bán thực tế của Geely Coolray chỉ còn khoảng 475 triệu đồng, thậm chí thấp hơn nếu quy đổi toàn bộ quà tặng.

Với mức giá này, Coolray không chỉ tạo áp lực lớn lên các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ B mà còn trực tiếp "vợt khách" từ nhóm SUV cỡ A như Toyota Raize, KIA Sonet, thậm chí cả sedan cỡ B. Đây là ví dụ điển hình cho chiến lược dùng giá bán để nhanh chóng mở rộng tệp khách hàng của một thương hiệu mới tại Việt Nam.

Omoda C5 Luxury - SUV coupe cỡ B giá dưới 480 triệu đồng

Trong tháng 1/2026, Omoda C5 đang là cái tên gây chú ý mạnh nhất ở phân khúc SUV cỡ B nhờ chính sách ưu đãi "chơi tất tay". Phiên bản C5 Luxury được hỗ trợ tới 110% lệ phí trước bạ, kéo giá bán thực tế xuống còn khoảng 479 triệu đồng.

Ở mức giá này, Omoda C5 tạo ra một nghịch lý thú vị, đó là mua xe phân khúc B với giá tiệm cận phân khúc A. Thiết kế SUV coupe trẻ trung, nhiều trang bị công nghệ và không gian đủ dùng cho gia đình nhỏ giúp C5 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với người mua đề cao trải nghiệm và chi phí đầu tư ban đầu thấp.

Chiến lược giá cho thấy Omoda sẵn sàng dùng tiềm lực tài chính để bù đắp cho hạn chế về độ nhận diện thương hiệu. Trong ngắn hạn, đây rõ ràng là một "món hời" hiếm có trên thị trường xe gầm cao dưới 500 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus - SUV điện cỡ A rẻ nhất phân khúc (giá thực tế khoảng 482 triệu đồng)

VinFast tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng độ phủ bằng VF 5 Plus trong tháng 1/2026. Dù giá niêm yết ở mức 529 triệu đồng, mẫu SUV điện cỡ A này được giảm trực tiếp 6% giá bán (khoảng 32 triệu đồng) và giảm thêm 15 triệu đồng cho xe VIN 2025, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 482 triệu đồng.

So với các đối thủ xe xăng như KIA Sonet hay Toyota Raize, VinFast VF 5 Plus đang có lợi thế rõ rệt về giá mua và chi phí sử dụng. Với chính sách miễn phí sạc điện trong thời gian dài, người dùng gần như được “bao” chi phí đi lại trong hơn một năm đầu sử dụng.

Ở tầm giá dưới 500 triệu đồng, VinFast VF 5 Plus hiện là mẫu SUV cỡ A rẻ nhất thị trường, phù hợp với khách hàng đô thị, mua xe làm phương tiện cá nhân hàng ngày và ưu tiên chi phí vận hành thấp.

Có thể nói rằng, đầu năm 2026 đang chứng kiến cuộc đua giảm giá mạnh mẽ ở phân khúc xe gầm cao. Với ngân sách dưới 500 triệu đồng, người tiêu dùng Việt chưa bao giờ có nhiều lựa chọn như hiện nay, từ MPV 7 chỗ, SUV xăng cho tới SUV điện, mỗi mẫu xe mang một chiến lược và giá trị sử dụng rất khác nhau.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!