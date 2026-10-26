Tại “Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần 24 và Trao tài trợ năm 2026”, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao tặng 11,4 tỷ đồng học bổng cho sinh viên có thành tích nổi bật và các tổ chức từ thiện, khuyến học trên cả nước.

Tổng số tiền 11,4 tỷ đồng Học bổng Đinh Thiện Lý 2026 bao gồm học bổng trực tiếp và học bổng gián tiếp.

Đối với học bổng trực tiếp, năm nay, Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao 160 suất với tổng trị giá 6,4 tỷ đồng cho những sinh viên nổi bật về thành tích học tập, giàu tiềm năng, có tố chất lãnh đạo và tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Đây là những sinh viên đã được xét chọn từ 12 trường đại học lớn trên cả nước như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Y dược TP.HCM, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng…

Từ năm 2025, Học bổng Đinh Thiện Lý chuyển từ mức hỗ trợ cố định sang tài trợ toàn bộ học phí trong một năm học. Cách tiếp cận này giúp mức hỗ trợ sát hơn với chi phí học tập thực tế, tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực và đóng góp cho cộng đồng.

Ông Albert Ting, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Đinh Thiện Lý chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng giáo dục trao cho mỗi người sức mạnh để kiến tạo tương lai của chính mình và đóng góp tích cực cho xã hội. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư vào tiềm năng con người, đồng thời tạo dựng những giá trị bền vững cho các thế hệ mai sau".

Tại buổi lễ, ông Albert Ting đã trao biểu tượng Ngọn Lửa Tri Thức đến đại diện các bạn sinh viên nhận học bổng với những kỳ vọng về sự đóng góp cho cộng đồng của thế hệ trẻ mai sau.

Đối với học bổng gián tiếp, thông qua Quỹ Đinh Thiện Lý, Công ty Phú Mỹ Hưng tài trợ 5 tỷ đồng để trao tặng cho các quỹ, các hội từ thiện bao gồm: Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam; Quỹ học bổng Vừ A Dính; Quỹ Vì Người nghèo TP.HCM; Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM; Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM; các hội Khuyến học thuộc các tỉnh, thành trên cả nước; Quỹ Vì Người nghèo các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và xã Hiệp Phước (TP.HCM); Hội Khuyến học ở các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng (TP.HCM)…

Các quỹ, các hội từ thiện, các hội khuyến học này sẽ thay mặt Quỹ Đinh Thiện Lý và Công ty Phú Mỹ Hưng xét chọn và trao tặng học bổng đến những HSSV vượt khó, trẻ em khuyết tật, mồ côi, con em đồng bào dân tộc,... tại địa phương.

Cũng tại buổi lễ, Quỹ Đinh Thiện Lý đã nhận được sự đóng góp từ nhiều doanh nghiệp, đơn vị và các nhà hảo tâm với tổng số tiền vận động được hơn 17 tỷ đồng. Số tiền này sẽ là nguồn kinh phí để Quỹ Đinh Thiện Lý tiếp tục triển khai học bổng trực tiếp cho những năm sau. Nổi bật có thể kể đến là sự đóng góp của các công ty thành viên thuộc Phú Mỹ Hưng Asia Holdings, Phu Hung Financial Group, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Học bổng Đinh Thiện Lý là một trong nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục mà Quỹ Đinh Thiện Lý triển khai trong nhiều năm qua. Sau 20 năm, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao tặng 126.038 suất học bổng vừa trực tiếp vừa gián tiếp, cho các học sinh, sinh viên vượt khó, con em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, mồ côi… nhằm hỗ trợ cho các em có điều kiện tiếp tục học tập, nâng cao năng lực cũng như góp phần ươm mầm tài năng cho đất nước Việt Nam.

Từ hiệu quả và sự bền bỉ của chương trình Học bổng Đinh Thiện Lý, tại buổi lễ, bà Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Vĩnh Phú