Trong mùa tuyển sinh năm nay, thông qua những bài viết trong chương trình “Nâng bước đến trường” phản ánh hoàn cảnh của các em học sinh vừa trúng tuyển đại học trên Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp. Báo VietNamNet đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường trao đúng thời điểm nhằm hỗ trợ các em thời gian đầu nhập học.

Trao 40,5 triệu đồng tới 2 tân sinh viên tại Hà Nội

Ngày 9/9, tại Hà Nội, ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet, đến thăm và trao 20.500.000 đồng cho em Vũ Phạm Thu Trang (SN 2008, trú tổ dân phố 2 Nhân Hòa, phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa), tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet trao học bổng đến em Vũ Phạm Thu Trang

Trang là nhân vật trong bài viết: “Bà 85 tuổi rơi nước mắt, mong cháu mồ côi cha mẹ không lỡ ước mơ đại học”.

Gia đình Trang có 3 anh em, cha mẹ lần lượt qua đời, 3 anh em Trang phải về nương nhờ bà nội. Cuộc sống những năm sau đó phần lớn dựa vào sự cưu mang của bà con lối xóm và các mạnh thường quân.

Anh trai Trang là Vũ Quang Đăng (SN 2004) hiện là sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Kỹ thuật nhiệt. Biết hoàn cảnh của em, nhà trường và các mạnh thường quân đã hỗ trợ để Đăng có thêm kinh phí trang trải việc học.

Trang cũng vừa trúng tuyển ngành Sư phạm Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Đây là ngành học được Nhà nước hỗ trợ, giúp gia đình giảm một phần gánh nặng học phí.

Tuy nhiên, chi phí học tập, sinh hoạt của hai anh em vẫn là gánh nặng đối với gia đình. Khoản hỗ trợ 20.500.000 đồng từ chương trình “Nâng bước đến trường” của Báo VietNamNet được trao kịp thời, giúp Trang có thêm điều kiện tiếp tục việc học.

Ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet, cho biết, món quà là sự đóng góp của bạn đọc thông qua chương trình “Nâng bước đến trường", nhằm hỗ trợ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và sinh hoạt. Đồng thời, nhắn nhủ hai anh em Trang và Đăng tiếp tục nỗ lực học tập, sử dụng nguồn tiền hỗ trợ đúng mục đích.

Món quà từ chương trình sẽ tiếp sức cho Nguyễn Thị Hiền vượt qua khó khăn, cố gắng học tập

Cũng tại Hà Nội, đại diện Báo VietNamNet đã trao 20 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Hiền (19 tuổi, trú xóm Yên Hòa, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An), sinh viên ngành Đồ họa công nghệ số, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Hiền là nhân vật trong bài viết: “Hơn 10 năm trên lưng mẹ, nữ sinh khuyết tật đỗ đại học, trăn trở nỗi lo học phí”.

Sinh ra với khối u ở vùng xương cụt, năm 7 tuổi, khối u phát triển gây đau kéo dài, Hiền được đưa ra Hà Nội thăm khám và được chẩn đoán thoát vị màng não tủy. Sau phẫu thuật, em bị di chứng nặng nề, hai chân co quắp, gân co rút, không thể tự đi lại. Hơn 10 năm, mẹ em là bà Hoàng Thị Minh đều đặn cõng con đến trường mỗi ngày 4 lần.

Mùa hè năm lớp 10, nhờ một mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, Hiền được ra Hà Nội phẫu thuật. Ca mổ kéo dài 7 giờ. Sau gần một năm tập luyện, em bắt đầu tự bước đi.

Hiện Hiền đã được các thầy cô hướng dẫn làm thủ tục nhập học và được miễn toàn bộ học phí.

Trao hơn 187 triệu đồng hỗ trợ 4 tân sinh viên tại Hà Tĩnh

Ngày 12/9, tại nhà em Phan Lê Thanh Trà (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), đại diện Báo VietNamNet và Tập đoàn GELEX trao 122,8 triệu đồng, hỗ trợ em có thêm điều kiện theo học đại học. Trong đó, Tập đoàn GELEX hỗ trợ em 100 triệu đồng.

Khoản tiền dự kiến được sử dụng để đóng học phí và chi phí ở ký túc xá cho Thanh Trà trong quá trình theo học tại Học viện Hành chính và Quản trị công, phân hiệu Đà Nẵng.

Đại diện Báo VietNamNet tại Hà Tĩnh và đại diện Tập đoàn Gelex trao học bổng cho em Thanh Trà

Trà là nhân vật trong bài viết “Thủ khoa khối C00 hai lần đỗ đại học nhưng lo không đủ tiền nhập học”, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình và nỗi lo của nữ sinh trước ngưỡng cửa đại học. Sau khi bài viết được đăng tải, Trà đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của bạn đọc và Tập đoàn GELEX.

Tại xã Đức Thịnh, Báo VietNamNet phối hợp với Ban Mặt trận thôn An Tiến trao 21,4 triệu đồng cho em Nguyễn Văn Tiến, nhân vật trong bài viết "Nam sinh đạt 27,5 điểm lo lỡ ước mơ đại học, lý do khiến nhiều người rưng rưng".

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Tiến đạt 27,5 điểm, là thủ khoa khối A00, trúng tuyển ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại học Giao thông Vận tải TPHCM). Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Tiến đứng trước nguy cơ không thể nhập học. Sau khi được Báo VietNamNet phản ánh, Tiến nhận được sự giúp đỡ và đã kịp nhập học.

Thầy giáo Lê Sỹ Thông, Trường Trung học cơ sở Lê Bình (xã Tứ Mỹ) trao món quà của chương trình tới gia đình em Nguyễn Văn Tiến

Tại xã Thạch Lạc, đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã và Trường THPT Nguyễn Trung Thiên trao 20,3 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (SN 2008, trú thôn Thống Nhất, xã Thạch Lạc), nhân vật trong bài viết "Nữ sinh mồ côi đoạt 2 giải học sinh giỏi quốc gia, đau đáu nỗi lo ngày nhập học".

Quỳnh là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, hai lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Kỳ thi vừa qua, em đạt 27,25 điểm, trúng tuyển ngành Giáo dục Tiểu học (Đại học Sư phạm Hà Nội 2).

Cha qua đời sau tai nạn lao động, mẹ Quỳnh một mình nuôi 5 người con. Gia đình Quỳnh thuộc diện hộ cận nghèo. Quỳnh chọn ngành Giáo dục Tiểu học với mong muốn trở thành giáo viên. Chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm cũng giúp em giảm phần nào áp lực chi phí.

Đại diện gia đình em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đón nhận món quà từ chương trình

Đại diện Báo VietNamNet cũng trao số tiền 23 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ em Nguyễn Văn Mạnh (SN 2008, trú thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm), tân sinh viên ngành Sư phạm Toán, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Mạnh là nhân vật trong bài viết "Mồ côi mẹ, bố mất tích, nam sinh Hà Tĩnh đạt 27 điểm lo chi phí vào đại học". Mồ côi mẹ từ khi mới 2 tuổi, bố mất tích nhiều năm, Mạnh được ông bà ngoại nuôi dưỡng từ bé. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Mạnh luôn có ý thức vươn lên, nỗ lực học tập và đạt 27 điểm khối A00, trúng tuyển ngành Sư phạm Toán.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (bà ngoại Mạnh) xúc động đón nhận món quà bạn đọc gửi tặng em Nguyễn Văn Mạnh qua chương trình “Nâng bước đến trường”

Trao 64,8 triệu đồng tại Quảng Trị

Tại tỉnh Quảng Trị, Báo VietNamNet đã trao 2 suất học bổng, tổng trị giá 42 triệu đồng, cho hai chị em Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 2007) và Nguyễn Thị Uyển Nhi (SN 2008), trú thôn Hải Trung, xã Cồn Tiên.

Quỳnh Như và Uyển Nhi là nhân vật trong bài viết "Nữ sinh gác giấc mơ sư phạm, nhường cơ hội học đại học cho chị gái".

Mẹ Quỳnh Như và Uyển Nhi mất sau 9 năm điều trị bệnh lupus ban đỏ, quá trình chữa bệnh kéo dài khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo.

Sau khi mẹ qua đời, hai chị em Nhi tiếp tục phải chăm sóc người cha bị liệt do biến chứng u não và bà nội tuổi cao, sức yếu, mù lòa, đều mất khả năng lao động. Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo hơn 20 năm. Cả gia đình Nhi chủ yếu sống bằng khoản trợ cấp xã hội khoảng 3 triệu đồng/tháng, không đủ trang trải thuốc men cho cha.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền địa phương trao số tiền 42 triệu đồng cho hai chị em Nguyễn Thị Uyển Nhi và Nguyễn Thị Quỳnh Như

Quỳnh Như hiện là sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng). Uyển Nhi vừa trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non (Đại học Sư phạm - Đại học Huế). Tuy nhiên, do gia đình không có người chăm sóc cha và bà, em quyết định gác lại việc học để ở nhà chăm sóc người thân, nhường chị tiếp tục học.

Sau khi hoàn cảnh của Nhi được Báo VietNamNet chia sẻ, Trường Đại học Đông Á từng đề nghị hỗ trợ học bổng toàn phần 100 triệu đồng cùng một suất học bổng khác của trường, nhưng Nhi từ chối vì chưa thể sắp xếp việc chăm sóc gia đình.

Hiện Nhi vừa thi vào ngành Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, để vừa tiếp tục việc học vừa ở gần chăm sóc cha và bà.

Tiếp đó, đại diện Báo VietNamNet cũng đã trao số tiền 22,8 triệu đồng tới gia đình em Trương Lê Bình Thuận (SN 2008, trú thôn Mai Đông, xã Cửa Việt), nhân vật trong bài viết "Mồ côi cha từ nhỏ, nam sinh đỗ Đại học Bách khoa lo phải nghỉ học giữa chừng".

Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương trao món quà từ chương trình tới gia đình em Trương Lê Bình Thuận

Thuận là con út trong gia đình có 3 chị em. Cha mất do tai nạn khi em mới 8 tháng tuổi. Từ đó, mẹ em, bà Lê Thị Hoài Phương, một mình bán hàng rong nuôi các con, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Gia đình thuộc diện cận nghèo, bà nội tuổi cao, nhiều lần bị tai biến, cần người hỗ trợ sinh hoạt.

Vượt lên hoàn cảnh, 12 năm liền Thuận là học sinh giỏi, từng đạt giải Ba học sinh giỏi lớp 12 môn Vật lý của tỉnh. Em đạt 26,75 điểm, trúng tuyển ngành Kỹ thuật cơ khí (Đại học Bách khoa TPHCM).

Trân trọng những tấm lòng của bạn đọc

Đón nhận món quà trên tay, em Vũ Phạm Thu Trang (Thanh Hoá) gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em trong lúc khó khăn. Trang cho biết sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích và cố gắng học tập.

Em Nguyễn Thị Hiền (tỉnh Nghệ An) cũng xúc động trước sự hỗ trợ của chương trình. Sau nhiều năm gặp khó khăn trong việc đi lại, việc có thể tự bước đi và tiếp tục học tập là điều em trân trọng. "Em như được sống lại một lần nữa. Đôi chân bây giờ không có cảm giác nhưng có thể đi lại được đã là điều rất may mắn", Hiền nói.

Em Thanh Trà cũng bày tỏ lời cảm ơn Báo VietNamNet, Tập đoàn GELEX và bạn đọc. Khoản hỗ trợ giúp em giảm áp lực về học phí, chỗ ở và có thêm điều kiện bắt đầu chặng đường học tập mới.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã nhận được sự sẻ chia từ bạn đọc Báo VietNamNet. Địa phương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Báo, doanh nghiệp và bạn đọc trong thời gian tới.

Chị Phan Thị Hiền, mẹ em Nguyễn Văn Tiến (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh), cảm ơn Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã giúp con trai chị có cơ hội nhập học. "Rất may có Báo VietNamNet thông tin nên cháu Tiến mới có cơ hội nhập học. Gia đình rất biết ơn và gửi lời cảm ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ", chị Hiền chia sẻ.

Bà Trần Thị Hoa (mẹ em Diễm Quỳnh) cũng chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ của chương trình "Nâng bước đến trường" đã tiếp sức cho con gái bà trên hành trình học tập.

Trong khuôn khổ của chương trình trao học bổng “Nâng bước đến trường”, trước đó, ngày 14/9/2026, Báo VietNamNet đã phối hợp với UBND xã Phước Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức trao học bổng trị giá 70 triệu đồng cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Để hỗ trợ thêm nhiều trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện đến trường và theo đuổi ước mơ học tập, chương trình “Nâng bước đến trường” sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.

Báo VietNamNet rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ.

Bạn đọc chung tay đóng góp chương trình “Nâng bước đến trường” có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”

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