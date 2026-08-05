Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027

Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, phương án 1 bố trí nghỉ Tết theo đúng quy định 5 ngày, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với kỳ nghỉ Tết nên công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là người lao động) được nghỉ bù theo quy định.

Với phương án này, kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4/2/2027 (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027. Ảnh: Phạm Hải

Phương án 2 bố trí nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, đồng thời hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu ngày 12/2/2027 sang thứ Bảy ngày 27/2/2027.

Nếu chọn phương án này, người lao động sẽ được nghỉ 10 ngày liên tục, từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 (29 tháng Chạp) đến hết Chủ nhật ngày 14/2/2027 (mùng 9 tháng Giêng). Tổng số ngày nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định, 2 ngày nghỉ bù, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Đề xuất nghỉ Quốc khánh 2027 liền 4 ngày

Đối với dịp Quốc khánh năm 2027, Bộ Nội vụ đề xuất người lao động nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 2/9 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027.

Theo phương án này, ngoài ngày Quốc khánh 2/9, người lao động sẽ nghỉ thêm ngày 3/9 là ngày liền kề sau Quốc khánh, kết hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần để tạo kỳ nghỉ liên tục.

Bộ Nội vụ cho biết việc lựa chọn ngày 3/9 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động sẽ quyết định ngày nghỉ còn lại là 1/9 hoặc 3/9, bên cạnh ngày nghỉ bắt buộc 2/9, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Sau khi tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện phương án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề xuất phương án nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án tổ chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Trong 2 phương án được đưa ra, cơ quan này đề xuất chọn phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp.



