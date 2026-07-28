Theo Thông báo số 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ, lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày lễ Quốc khánh, gồm ngày 1/9 và 2/9. Để tạo kỳ nghỉ liền mạch, ngày làm việc thứ hai (31/8) được hoán đổi sang làm bù vào thứ bảy (22/8).

Nhờ việc hoán đổi này, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ bảy (29/8) đến hết thứ tư (2/9/2026).

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày là dịp để người lao động nghỉ ngơi, thư giãn sau thời gian làm việc. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị phải bố trí lực lượng trực theo quy định, tổ chức giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ người dân. Đồng thời, cử cán bộ, công chức ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, phát sinh.

Đối với người lao động tại doanh nghiệp, Bộ Nội vụ thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề do người sử dụng lao động lựa chọn, là ngày 1/9 hoặc 3/9. Phương án nghỉ phải được thông báo cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ tương tự đối với cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải bố trí nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Bộ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp, khuyến khích cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chủ động triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội trước, trong và sau kỳ nghỉ. Đồng thời, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả và thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Từ năm 2026, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ thêm một ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày.