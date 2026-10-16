Theo đó, Nam A Bank chỉ định Union Bank of Taiwan (UBOT) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đức (VietinBank chi nhánh Đức) làm đơn vị đồng thu xếp khoản vay hợp vốn trên.

Lãnh đạo các bên ký kết Thư ủy nhiệm khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 100 triệu USD.

Khoản vay hợp vốn 100 triệu USD lần này là bước tiến chiến lược tiếp theo dựa trên nền tảng sẵn có. Trong vai trò đồng thu xếp, UBOT và VietinBank chi nhánh Đức sẽ kết nối và mời gọi sự tham gia của nhiều định chế tài chính quốc tế trong cùng một giao dịch. Việc thay thế các đàm phán riêng lẻ bằng cơ chế hợp vốn giúp Nam A Bank tiếp cận đồng thời nhóm nhà cho vay đa dạng về quốc gia và tổ chức, qua đó mở rộng quy mô cũng như phạm vi huy động nguồn lực tài chính toàn cầu.

Nguồn vốn huy động từ thương vụ này sẽ được Nam A Bank sử dụng để bổ sung vốn lưu động trung hạn, phục vụ các hoạt động kinh doanh chung, trọng tâm là đáp ứng nhu cầu tín dụng ngày càng tăng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Việc mở rộng sang kênh hợp vốn giúp ngân hàng đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, tối ưu hóa cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn và nâng cao năng lực chống chịu trước những biến động của thị trường tài chính.

Trong vai trò đồng thu xếp, UBOT và VietinBank chi nhánh Đức sẽ kết nối và mời gọi sự tham gia của nhiều định chế tài chính quốc tế.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, cho biết: "Khoản vay hợp vốn đầu tiên này là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược tài chính của Nam A Bank. Việc các đối tác quốc tế sẵn sàng cùng tham gia một giao dịch đa phương phản ánh niềm tin gia tăng vào năng lực vận hành và định hướng phát triển của Ngân hàng. Đây sẽ là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn, phục vụ hiệu quả nền kinh tế và kiên định với mục tiêu phát triển bền vững của mình".

Đại diện Union Bank of Taiwan (UBOT), ông Denfer Hung - Phó Tổng giám đốc điều hành chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Nam A Bank trong giao dịch mang tính mốc lịch sử này. Nam A Bank đã chứng minh tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nền tảng tài chính vững chắc cùng tầm nhìn chiến lược rõ ràng. Phối hợp cùng VietinBank Deutschland, chúng tôi hướng tới việc kết nối Nam A Bank với mạng lưới nhà cho vay quốc tế rộng lớn hơn, tiếp sức cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Ngân hàng".

Đồng quan điểm, ông Trần Quang Huy, Giám đốc VietinBank Chi nhánh Đức, nhấn mạnh: "Sự ủy nhiệm lần này thể hiện cam kết của VietinBank chi nhánh Đức trong việc làm cầu nối đưa các tổ chức tài chính Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Với thế mạnh hiện diện tại châu Âu cùng sự am hiểu sâu sắc thị trường trong nước, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên để hỗ trợ Nam A Bank tối ưu hóa nguồn vốn và phát triển bền vững”.

Nguồn vốn huy động từ thương vụ này sẽ được Nam A Bank sử dụng để bổ sung vốn lưu động trung hạn, phục vụ các hoạt động kinh doanh chung.

Giao dịch hợp vốn quốc tế lần này nằm trong lộ trình dài hạn của Nam A Bank nhằm xây dựng cơ cấu nguồn vốn đa dạng, an toàn và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Song song với mở rộng kênh huy động, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tài chính xanh, hoàn thiện khung trái phiếu xanh.

Thành công của khoản vay hợp vốn đầu tiên được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho các giao dịch đa phương quy mô lớn hơn trong tương lai, đưa Nam A Bank trở thành cầu nối tài chính hiệu quả giữa dòng vốn quốc tế và nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Qua 34 năm phát triển, Nam A Bank khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế thông qua các hợp tác song phương với hàng loạt định chế tài chính phát triển và quỹ đầu tư tác động lớn như FMO (Hà Lan), Proparco (Pháp), BlueOrchard, Symbiotics, SIFEM và responsAbility (Thụy Sĩ). Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị các khoản vay song phương mà Ngân hàng ký kết đã đạt 350 triệu USD. Chuỗi thỏa thuận này không chỉ đảm bảo nguồn vốn trung - dài hạn ổn định mà còn khẳng định năng lực quản trị, tính minh bạch và cam kết phát triển bền vững của Nam A Bank trước các chuẩn mực quốc tế khắt khe.

Mới đây, Nam A Bank lần đầu được ghi nhận trong danh sách 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á xét theo hiệu quả hoạt động tài chính, đồng thời xếp vị trí thứ 10 toàn khu vực. Đây là kết quả xếp hạng của S&P Global Market Intelligence trên dữ liệu năm tài chính 2025.

(Nguồn: Nam A Bank)