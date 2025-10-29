Ngày 29/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rapper D.Ark (21 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 27/10 với cáo buộc tàng trữ và sử dụng cần sa, vi phạm Đạo luật Quản lý chất ma túy của Hàn Quốc.

Theo New Daily, lệnh bắt giữ được thi hành sau khi cơ quan chức năng thu thập đủ bằng chứng nghi vấn liên quan đến hành vi phân phối và sử dụng chất cấm.

Nam rapper D.ark.

Phía cảnh sát cho biết D.Ark phủ nhận toàn bộ cáo buộc, trong khi đại diện công ty quản lý God’S Plan tiết lộ kết quả kiểm tra nhanh cho phản ứng âm tính và đang chờ kết quả xét nghiệm chi tiết từ phòng thí nghiệm.

Hiện cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang điều tra nguồn gốc của số cần sa liên quan và các mối quan hệ có thể dính líu đến vụ việc.

D.Ark tên thật Kim Woo Rim, sinh năm 2004 tại Diên Cát, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). Anh được biết đến khi tham gia loạt chương trình rap sinh tồn nổi tiếng như Show Me the Money 777, Show Me the Money 9 và High School Rapper 4.

Năm 2018, D.Ark từng bị chỉ trích dữ dội sau cáo buộc tấn công tình dục do bạn gái cũ đăng tải khi anh mới 14 tuổi. Dù sau đó công khai xin lỗi và được phép tiếp tục tham gia chương trình, phần lớn hình ảnh của nam ca sĩ bị cắt khỏi sóng truyền hình.

Gần đây, D.Ark ký hợp đồng với công ty quản lý mới và phát hành đĩa đơn Barampyeoseo Mianhae, thể hiện mong muốn làm mới hình ảnh và trở lại đường đua âm nhạc.

D.Ark trong MV "Bubble Gum Shot":

Nguồn: Nate, Herald Economy