Ngày 23/11, tờ Univision đưa tin nam ca sĩ nổi tiếng Esteban de León được phát hiện đã qua đời ở tuổi 25. Anh mất tích từ ngày 31/10 và thi thể được tìm thấy vào sáng 5/11 tại khu vực Las Paredes (Panama), phía sau một nhà thờ và gần chiếc xe bán tải của anh bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng Panama xác nhận thi thể của Esteban được quấn trong túi nhựa và có dấu hiệu phân hủy. Qua khám nghiệm pháp y, không phát hiện vết thương rõ rệt nhưng công tố viên loại trừ khả năng tử vong tự nhiên, nghi do chấn thương nghiêm trọng.

Nam ca sĩ Esteban de León.

Cảnh sát Panama cũng đã bắt giữ 2 người đàn ông bị tình nghi liên quan tới cái chết của nam ca sĩ, tạm giam 6 tháng để phục vụ điều tra. Luật sư gia đình Esteban cho biết sẽ khởi kiện hình sự với các cáo buộc giết người, bắt cóc và cướp tài sản. Nếu bị kết án, 2 nghi phạm có thể đối mặt án tù lên tới 63 năm.

Hiện trường phát hiện thi thể nam ca sĩ:

Trước khi gặp nạn, Esteban de León có hành trình âm nhạc ấn tượng. Sau khi tham gia chương trình âm nhạc Canta Conmigo, anh tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và đặc biệt đam mê tamborito – thể loại nhạc truyền thống Panama.

Trên mạng xã hội, anh thường chia sẻ video biểu diễn tamborito, gọi đây là cách tôn vinh quê hương. Esteban cũng từng sáng tác một số ca khúc và tham gia nhiều sự kiện cộng đồng, lễ kỷ niệm văn hóa địa phương.