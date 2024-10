Hiện cuộc điều tra về cái chết của nam ca sĩ sinh năm 1993 đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân xung quanh tai nạn của Liam Payne. Việc khám nghiệm tử thi sẽ sớm được thực hiện. Người đứng đầu dịch vụ y tế công cộng khẩn cấp của Buenos Aires cho hay nam ca sĩ đã ngã từ ban công xuống sân bên trong của khách sạn vào lúc 5h11' chiều giờ địa phương. Do vết thương quá nặng nên Liam Payne đã không thể qua khỏi.

Liam Payne bắt đầu sự nghiệp khi tham gia cuộc thi The X-Factor năm 2010. Các giám khảo đã chọn ra Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson cùng Liam Payne để lập nhóm One Direction sau cuộc thi. Dù họ không chiến thắng cuộc thi này nhưng One Direction nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu và trở thành một trong những boyband thành công nhất lịch sử âm nhạc. Liam Payne là đồng tác giả của rất nhiều bản hit đình đám của nhóm như: Midnight Memories, No Control, Steal My Girl, Night Changes.

Liam Payne cùng các thành viên One Direction. Ảnh: Instagram

Sau khi Zayn Malik rời nhóm, One Direction ra album cuối cùng Made in the A.M. trước khi thông báo các thành viên còn lại sẽ theo đuổi sự nghiệp solo. Liam Payne sau đó nổi đình đám với đĩa đơn Strip That Down tung ra năm 2017 với tư cách ca sĩ solo và nhanh chóng vượt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify.

Về đời tư, Liam Payne hẹn hò với giám khảo Cheryl Cole (cựu thành viên nhóm Girls Aloud) của X Factor) cuối năm 2015 và có con trai đầu lòng vào năm 2017. Họ tuyên bố chia tay vào tháng 7/2018 nhưng vẫn cùng nhau chăm sóc con trai.

Năm 2020, Liam Payne đính hôn với người mẫu Maya Henry nhưng hủy hôn 1 năm sau đó. Họ đính hôn lần 2 rồi lại chia tay vào tháng 5/2022. Thời điểm trước khi qua đời, nam ca sĩ hẹn hò với Kate Cassidy.

Quỳnh An - Theo People