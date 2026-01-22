Ngày 22/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Cha Eun Woo vướng nghi vấn trốn thuế thu nhập cá nhân. Theo một số nguồn tin, nam nghệ sĩ bị Cục Thuế Quốc gia thông báo truy thu hơn 20 tỷ won (khoảng 360 tỷ đồng) liên quan đến các khoản thu nhập trong quá khứ.

Trước thông tin gây xôn xao, công ty quản lý Fantagio xác nhận với Star News rằng đang sắp xếp và chuẩn bị đưa ra lập trường chính thức về vụ việc.

Nam ca sĩ Cha Eun Woo. Ảnh: SportsQ

Báo chí Hàn Quốc cho biết trong nửa đầu năm ngoái, Cha Eun Woo đã bị Văn phòng Thuế khu vực Seoul tiến hành điều tra chuyên sâu. Cơ quan chức năng nghi ngờ dù đã có công ty quản lý chính thức, nam nghệ sĩ vẫn thành lập thêm một công ty do người thân điều hành, sau đó ký hợp đồng dịch vụ nhằm phân bổ thu nhập theo hướng giảm nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, Cha Eun Woo được cho là ký hợp đồng hỗ trợ hoạt động giải trí giữa Fantagio và công ty A do mẹ anh thành lập. Thu nhập từ các hoạt động nghệ thuật được chia cho Fantagio, công ty A và cá nhân nam ca sĩ. Cơ quan thuế nhận định công ty A không thực sự cung cấp dịch vụ, mang tính “công ty bình phong”, được lập ra để chuyển thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân sang thuế doanh nghiệp với mức thấp hơn.

Từ đó, cơ quan chức năng cho rằng phần lợi ích công ty A nhận được cuối cùng quay trở lại Cha Eun Woo, dẫn đến việc anh bị cáo buộc chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, phía nam nghệ sĩ bác bỏ cáo buộc, khẳng định công ty A được đăng ký hợp pháp trong lĩnh vực quản lý nghệ thuật - giải trí, không phải “công ty ma”. Hiện anh đã nộp đơn đề nghị xem xét lại quyết định trước khi áp thuế và đang chờ kết quả đánh giá.

Nam ca sĩ đang trong thời gian nhập ngữ.

Cha Eun Woo sinh năm 1997 ra mắt năm 2016 với tư cách thành viên nhóm ASTRO. Sở hữu ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh qua các bộ phim như My ID Is Gangnam Beauty, True Beauty, Island...

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Cha Eun Woo còn là đại diện của nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm cao cấp.

Nguồn: Star News