Yoo Jae Suk. Ảnh: Allkpop

Theo kết quả được công bố ngày 19/9, Cục điều tra Văn phòng Thuế Gangnam thuộc Cục Thuế Quốc gia Seoul đã tiến hành điều tra liên quan đến nghi ngờ MC quốc dân Yoo Jae Suk trốn thuế trong 2 tháng 6 và 7. Cơ quan thuế đã rà soát tất cả những người có thu nhập cao, trong đó có các ngôi sao nổi tiếng như Yoo Jae Suk. Họ đã kiểm tra tổng tài sản trị giá hàng tỷ won của nam MC bao gồm bất động sản, thu nhập của anh trong năm ngoái.

Tháng 12/2023, Yoo Jae Suk đã mua một mảnh đất 298,5m vuông và một tòa nhà rộng 275.2m vuông ở Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul với giá lần lượt là 11,6 tỷ won và 8,2 tỷ won. Thời điểm đó, Yoo Jae Suk gây chú ý khi trả toàn bộ 19,8 tỷ won tiền mặt. Hồi tháng 5, việc MC quốc dân chi số tiền mặt lên đến 8,6 tỷ won để mua một căn hộ siêu đắt đỏ Nonhyeon-dong cũng được công khai, dẫn đến nghi ngờ MC quốc dân không minh bạch trong việc đóng thuế.

Ngoài các cuộc mua bán bất động sản trên, Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu liên quan đến thu nhập của Yoo Jae Suk nhưng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh có hành vi gian lận thuế, toàn bộ quá trình mua bán đều minh bạch, không có bất cứ lỗi kê khai giấy tờ nào.

Trước đó, tháng 6/2023, Yoo Jae Suk chi 3 tỷ won để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con của Kakao Entertainment. Nhiều năm, anh luôn đứng trong top đầu những ngôi sao có thu nhập cao nhất làng giải trí xứ kim chi. Yoo Jae Suk là MC của nhiều chương trình nổi tiếng như Running Man của kênh SBS, Hangout With Yoo của MBC và You Quiz on the Block của Đài tvN, được mệnh danh là MC quốc dân của Hàn Quốc.

Quỳnh An