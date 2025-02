Ngày 17/2, tờ Hankyung đưa tin Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee lên tiếng về cuộc điều tra thuế sau thông tin bị truy thu 6 tỷ won (khoảng 100 tỷ đồng).

Công ty quản lý TEAMHOPE xác nhận Honey Lee đã hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra thuế do Cục Thuế khu vực Seoul tiến hành năm ngoái, nhằm rà soát các hoạt động kinh doanh không thường xuyên của nghệ sĩ.

"Honey Lee luôn tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo sự tư vấn của các chuyên gia. Khoản thuế bổ sung này xuất phát từ sự khác biệt trong quan điểm giữa cơ quan thuế và đơn vị tư vấn, hoàn toàn không có bất kỳ hành vi thiếu sót hay cố ý trốn thuế nào", đại diện TEAMHOPE khẳng định.

Hoa hậu Honey Lee.

Trước đó, Cục Thuế Seoul yêu cầu Honey Lee và công ty Hope Project nộp bổ sung 6 tỷ won (khoảng 100 tỷ đồng), bao gồm thuế thu nhập.

Honey Lee thành lập công ty riêng năm 2015, đổi tên thành Hope Project vào tháng 9/2022. Cô giữ chức Tổng giám đốc điều hành và Giám đốc nội bộ đến tháng 1/2023, hiện chỉ còn giữ vị trí Giám đốc nội bộ, trong khi chồng cô làm Tổng giám đốc điều hành.

Cuộc điều tra được cho là có liên quan đến công ty quản lý cũ của cô - Saram Entertainment. Trong quá trình kiểm tra thuế bất thường năm 2022, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến Honey Lee, dẫn đến cuộc điều tra mở rộng.

Vụ việc thu hút sự chú ý lớn khi số tiền truy thu lên đến 6 tỷ won - mức cao so với các nghệ sĩ Hàn Quốc trước đây.

Honey Lee sinh năm 1983, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006 và đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe 2007. Cô thành công với vai trò diễn viên qua loạt phim nổi tiếng như Pasta, Come back mister và One the woman. Hiện tại, cô đang tham gia một dự án phim mới do biên kịch Noh Hee Kyung chắp bút.

Honey Lee tại Miss Universe 2007:

Nguồn: Hankyung

Video, Ảnh: Sưu tầm