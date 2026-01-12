Ngày 12/1, E! News đưa tin nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Yeison Jiménez qua đời ở tuổi 35 sau vụ rơi máy bay xảy ra ngày 10/1 tại Colombia.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Colombia, chiếc máy bay mang số hiệu N325FA gặp nạn tại khu vực giữa Paipa và Duitama khi đang trên đường tới Medellín, khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng.

Nam ca sĩ Yeison Jiménez.

Đại diện của Yeison Jiménez đã xác nhận thông tin nam ca sĩ qua đời trên mạng xã hội. Thông cáo viết: “Với nỗi đau không thể diễn tả, chúng tôi vô cùng tiếc thương khi phải thông báo về sự ra đi của Yeison Jiménez. Hôm nay, chúng ta không chỉ tiễn biệt một nghệ sĩ mà còn là một người con, người anh, người bạn giàu ước mơ và nghị lực”.

Đại diện nhấn mạnh anh là biểu tượng của sự kiên trì, kỷ luật và tình yêu dành cho cộng đồng, với âm nhạc và lối sống được tạo nên từ lao động bền bỉ.

Video hiện trường vụ tai nạn:

Thông báo cũng cho biết các nạn nhân trong vụ tai nạn gồm Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora và cơ trưởng Fernando Torres. Gia đình các nạn nhân đã nhận được lời chia buồn và sự hỗ trợ tinh thần. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Yeison Jiménez sinh năm 1991, là một trong những nghệ sĩ thành công nhất Colombia. Anh từng lập kỷ lục khi trở thành ca sĩ dòng nhạc nhẹ đầu tiên bán hết vé 3 đêm liên tiếp tại Movistar Arena Bogotá với hơn 40.000 khán giả. Trong sự nghiệp, Yeison phát hành 8 album, sáng tác hơn 70 ca khúc.

Nam ca sĩ ra đi, để lại vợ là Sonia Restrepo cùng 3 người con.