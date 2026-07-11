Rick Springfield vừa chia sẻ video cởi trần, mặc quần da bó, biểu diễn hit Jessie's girl trong khuôn khổ tour diễn tại Mỹ cùng ca sĩ Sammy Hagar từ ban nhạc huyền thoại Van Halen.

Video nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem. Nhiều người hâm mộ gọi ông là "ma cà rồng" vì vẫn giữ được hình thể săn chắc, diễn sung ở độ tuổi U80.

Trong 1 tập podcast, tay trống Tommy Lee (63 tuổi) của ban nhạc Mötley Crüe thừa nhận đồng nghiệp rất truyền cảm hứng, mong bản thân cũng có cơ thể cường tráng như vậy sau 10 năm.

Năm ngoái, tạp chí Men's Health còn đến tận nhà riêng của Rick Springfield để làm video về bí quyết giữ sức khoẻ, vóc dáng của nam ca sĩ.

Theo Rick Springfield, ông tập luyện mỗi ngày, có huấn luyện viên thể hình cá nhân, kiểm soát chế độ ăn nghiêm ngặt. Nam ca sĩ cũng cắt giảm đồ uống có cồn, đôi lúc chỉ uống "vài ngụm vodka" trên sân khấu để tạo niềm vui.

Ở độ U80, Rick Springfield vẫn biểu diễn máu lửa trên sân khấu.

Năm 2025, Rick Springfield được chẩn đoán vẫn còn di chứng tổn thương não từ tai nạn tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2000. Khi đó, ông ngã từ độ cao 7,5m, đầu đập xuống sân khấu nhiều lần. Sau gần 30 năm, giọng ca 76 tuổi may mắn vẫn giữ được sức khoẻ ổn định.

Rick Springfield sinh năm 1949 tại Australia, là thành viên của nhóm nhạc pop rock Zoot từ năm 1969 đến năm 1971. Sau đó, ông bắt đầu sự nghiệp solo với đĩa đơn đầu tay Speak to the Sky và đạt thành công vang dội.

Nam ca sĩ còn lấn sân sang diễn xuất vào năm 1981 với vai bác sĩ Noah Drake trong General Hospital, đồng thời phát hành Jessie's Girl - ca khúc mang về cho ông giải Grammy.

Ảnh, video: Instagram nhân vật