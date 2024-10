Nhóm nhạc quốc tế Michael Learns To Rock vừa đăng tải video thông báo kế hoạch đến TPHCM biểu diễn. Sự kiện nằm trong khuôn khổ tour lưu diễn châu Á, đi qua 6 nước, khu vực của nhóm gồm: Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Nhóm nhạc quốc tế Michael Learns To Rock đến TPHCM biểu diễn.

"Xin chào Việt Nam! Chúng tôi quay trở lại rồi đây. Đã đến lúc sắp xếp lịch và hẹn gặp nhau vì Michael Learns To Rock sẽ trở lại vì bạn. Hãy sẵn sàng cùng chúng tôi hát những bài hát mà bạn yêu thích nhé", nhóm chia sẻ.

Show diễn tại TPHCM dự kiến diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ vào ngày 17/11. Trong đêm nhạc, nhóm sẽ hát 24 ca khúc, trong đó có nhiều bài quen thuộc với khán giả Việt như Someday, Sleeping Child, Complicated Heart, Paint My Love, Take Me to Your Heart, Love Will Never Lie, 25 Minutes.

Theo ban tổ chức, chỉ sau vài giờ mở bán, gần phân nửa số vé của show đã được tiêu thụ. "Điều này cũng nói lên sức hút mạnh của ban nhạc huyền thoại đến từ Đan Mạch", ê-kíp tiết lộ.

Ba thành viên chính của nhóm vẫn gắn bó thân thiết sau 36 năm.

Michael Learns To Rock (MLTR) được thành lập năm 1988, hiện gồm các thành viên Jascha Richter, Mikkel Lentz và Kåre Wanscher. Khi đi tour, họ có thêm tay trống Troels Skjaerbaek.

Thời đỉnh cao vào thập niên 1990, MLTR được các nhà phê bình mô tả là "một ban nhạc nổi trội (nếu không muốn nói là nổi trội hơn) bất kỳ ban nhạc lớn nào hiện nay đến từ Mỹ, Anh hoặc Australia".

Nhóm đã bán khoảng 11 triệu bản đĩa, chủ yếu ở châu Á và Bắc Âu. Album gần nhất của nhóm là STILL, ra mắt năm 2018. Nhóm chơi nhạc soft rock và ballad theo phong cách đơn giản, dễ nghe, với phần lời tình cảm, hợp gu khán giả châu Á. Sau 36 năm thành lập, nhóm vẫn duy trì các tour diễn quốc tế.

Ca khúc "Take Me To Your Heart" của Michael Learns To Rock

Ảnh, clip: BTC, tư liệu