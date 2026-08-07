Ca sĩ Việt sở hữu lá phiếu Grammy

Ca sĩ Hưng BlackhearteD - trưởng nhóm rock Dạ Ma và Black Infinity - được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (Recording Academy) chọn làm thành viên có quyền bỏ phiếu (voting member).

Trong vai trò mới, anh sẽ tham gia các hoạt động của Recording Academy và có quyền tham gia quá trình bỏ phiếu cho các hạng mục của Grammy - một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín và danh giá thế giới.

Email xác nhận vai trò thành viên có quyền bỏ phiếu (voting member) của Hưng BlackhearteD (tên thật là Nguyễn Tiến Hưng) từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Hưng BlackhearteD vui và vinh dự khi được góp mặt trong hệ thống hội viên của Recording Academy. Bên cạnh niềm tự hào, anh tin đây là trách nhiệm lớn khi bước vào môi trường quy tụ các nghệ sĩ, nhà sản xuất và những người hoạt động âm nhạc đến từ nhiều quốc gia.

Nam ca sĩ sẽ dành thêm thời gian nghe nhạc, trau dồi kiến thức để quá trình bầu chọn được thực hiện công bằng, khách quan, đồng thời mong muốn có thêm nhiều cơ hội để giới thiệu văn hóa và âm nhạc Việt Nam đến cộng đồng nghệ sĩ quốc tế.

Về cơ duyên trở thành hội viên của Recording Academy, trong hơn 10 năm làm việc tại Mỹ và Việt Nam, Hưng BlackhearteD có điều kiện cộng tác với một số nhà sản xuất, nghệ sĩ tại Hollywood cũng như những người thuộc hệ thống Recording Academy. Sau quá trình được giới thiệu, xét duyệt các tác phẩm và hồ sơ hoạt động, anh mới được chọn làm hội viên chính thức.

Hưng BlackhearteD (tên thật Nguyễn Tiến Hưng) sinh ra tại TPHCM, tốt nghiệp ngành Nghệ thuật Công nghiệp tại Pierce College và chuyên ngành Đạo diễn tại New York Film Academy. Anh là trưởng ban nhạc Dạ Ma và Black Infinity, biết chơi đàn tỳ bà, guitar và piano.

Thủ lĩnh ban nhạc Dạ Ma nói thêm, quá trình xét duyệt không chỉ dựa trên mức độ phổ biến hay lượt nghe, lượt xem của nghệ sĩ mà chú trọng đến hành trình hoạt động và chiều sâu nghệ thuật.

Lâm Bảo Ngọc báo tin vui

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc vui báo tin học trò 13 tuổi - em Hà Chu Cẩm vừa đoạt giải Xuất Sắc - giải cao nhất tại bảng A (độ tuổi 13-15), lĩnh vực Âm nhạc tại Liên hoan & Cuộc thi Nghệ thuật Quốc tế ArtSense tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đây là liên hoan và cuộc thi nghệ thuật quốc tế thường niên diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia; quy tụ các tài năng trẻ quốc tế tranh tài và giao lưu ở các lĩnh vực: Âm nhạc, Múa/Nghệ thuật biểu diễn và Nghệ thuật thị giác.

Lâm Bảo Ngọc (trái) bên học trò - Hà Chu Cẩm. Ảnh: NVCC

Lâm Bảo Ngọc đã sắp xếp thời gian để đồng hành cùng học trò Hà Chu Cẩm trước và xuyên suốt cuộc thi. Hà Chu Cẩm sinh năm 2013, là học sinh của trường THCS Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em theo học thanh nhạc với ca sĩ Lâm Bảo Ngọc 2 năm nay, từng gây "sốt" mạng xã hội với clip song ca cùng ca sĩ Hương Tràm trong một đêm nhạc.

Khi Hà Chu Cẩm thi Liên hoan & Cuộc thi Nghệ thuật Quốc tế ArtSense, Lâm Bảo Ngọc đã chọn bài Training season của Dua Lipa đồng thời đảm nhận phần hát bè trong tiết mục của học trò.

Học trò Lâm Bảo Ngọc nhận giải Xuất Sắc bảng A lĩnh vực Âm nhạc.

Theo nữ ca sĩ, bài hát có tiết tấu nhanh, yêu cầu thần thái và sắc thái biểu hiện. Cô tập trung dựng phần nốt cao thật bùng nổ để Hà Chu Cẩm có cơ hội thể hiện bản thân và bất ngờ khi học trò có thể làm tốt sau 5 buổi tập.

"Chu Cẩm yêu thích và có sự tập trung cao độ vào rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, thích nghe những ca sĩ chuyên giọng nước ngoài. Khi dạy kỹ thuật, tôi chỉ cần mô tả, làm mẫu một lần lại là bạn có thể làm lại ngay được, không mất nhiều thời gian. Đây là điều hiếm thấy ở một cô bé mới 13 tuổi", Lâm Bảo Ngọc nói.