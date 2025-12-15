Tiết mục của Gia Linh - người đoạt giải Nhì phong cách Dân gian:

NSƯT Tố Nga chia sẻ về học trò: “Gia Linh mới 16 tuổi nhưng cực kỳ già dặn, thông minh trong cách tiếp cận vấn đề và rất nỗ lực về chuyên môn. Bài tôi giao hôm trước, hôm sau em đã thuộc luôn dù bài khó. Khi tôi sửa bài, chỉ cần nói một lần là em tiếp thu và hiểu nhanh chóng. Phải nói rằng tôi hiếm thấy một cô bé còn nhỏ tuổi mà trong học tập, tập luyện lại tập trung và nghiêm túc như Gia Linh.

Từ vòng loại đến bán kết rồi chung kết, chúng tôi đều chọn cho Gia Linh những bài rất khó nhưng em không hề ngại tập luyện và luôn hoàn thành tốt. Nói chung, cô bé 16 tuổi này lúc nào cũng khiến tôi ngỡ ngàng: có năng khiếu, rất nghiêm túc và nỗ lực theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp của mình".

NSƯT Tố Nga cùng Nguyễn Gia Linh bên giải thưởng Tiếng hát Hà Nội 2025.

Tuy nhiên, NSƯT Tố Nga cũng chia sẻ điều nuối tiếc khi đồng hành cùng Gia Linh trong suốt quá trình dự thi. Theo chị, đến đêm chung kết xếp hạng, do vẫn còn những bỡ ngỡ và không tránh khỏi áp lực khi đứng trên sân khấu lớn, Gia Linh chỉ thể hiện được khoảng 50% năng lực của mình. Vì vậy, theo NSƯT Tố Nga, Gia Linh vẫn chưa thực sự bộc lộ trọn vẹn tài năng trong đêm chung kết.

Gia Linh - sinh ra và lớn lên tại Ninh Bình. Hiện tại, cô đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự dìu dắt của Sao Mai Hương Ly.

Mới 16 tuổi, Gia Linh đã sở hữu nhiều thành tích đáng nể. Trước khi đến với Tiếng hát Hà Nội 2025, Gia Linh từng là thủ khoa đầu vào của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; Á quân Tiếng hát Hoa phượng đỏ 2019; Quán quân Ngôi sao Tài năng Nhí 2020; huy chương Vàng Festival Tài năng Toàn quốc 2021… Giải Nhì Tiếng hát Hà Nội 2025 không chỉ là một cột mốc mới trong sự nghiệp mà còn đánh dấu sự trưởng thành rõ nét trên con đường nghệ thuật của nữ ca sĩ trẻ.

Gia Linh trên sân khấu chung kết.

NSƯT Tố Nga nhận định, Gia Linh dường như sinh ra là để dành cho nghệ thuật và chắc chắn sẽ là một cái tên nổi bật trong tương lai.

Trong cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng Nguyễn Gia Linh lại để lại những ấn tượng sâu sắc. Gia Linh không ngại thử thách mình những ca khúc mang tính mạo hiểm, đặt ra nhiều thách thức lớn khi đứng trên sân khấu trước BGK là những nghệ sĩ gạo cội.

Điển hình như việc lựa chọn thể hiện ca khúc Bồng Lai - một tác phẩm gắn liền với chính Trưởng BGK NSND Quang Vinh và từng được ca sĩ Anh Thơ, thành viên BGK, thể hiện thành công trong đêm chung kết xếp hạng. Gia Linh đã thuyết phục BGK bằng phần trình diễn mang dấu ấn cá nhân riêng dù phần thi chưa đạt phong độ tốt do chịu áp lực tâm lý, như cô giáo - NSƯT Tố Nga khẳng định.

Gia Linh sở hữu loạt thành tích khủng ở tuổi 16.

Không chỉ cho khán giả thấy khả năng xử lý những ca khúc khó với giọng ca “khủng” qua Bồng Lai trong đêm chung kết hay Cõng mẹ về trời ở đêm chung kết dòng dân gian, Gia Linh còn gây ấn tượng bởi sự đa dạng sắc màu trong giọng hát. Điều này thể hiện rõ khi cô thể hiện ca khúc Thư Hà Nội trong đêm chung kết. Phần trình diễn đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả nhờ sự mượt mà, sâu lắng và giàu cảm xúc - điều không dễ thấy ở một giọng hát mới 16 tuổi.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, thành công của Gia Linh tại cuộc thi còn đến từ sự trau chuốt, chỉn chu ngay cả về ngoại hình khi xuất hiện trên sân khấu. Dành lời khen cho học trò của mình, NSƯT Tố Nga tiếp tục khẳng định: “Mới 16 tuổi đã chỉn chu như vậy, tôi tin chắc cô bé sẽ tỏa sáng trong tương lai".

Giành giải Nhì Tiếng hát Hà Nội 2025, Nguyễn Gia Linh chia sẻ đây là kết quả ghi dấu sự trưởng thành của bản thân, là bước đệm để cô sẵn sàng tiến về phía trước trên hành trình chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp.

Gia Linh có bản lĩnh sân khấu vững vàng.

“Em rất hạnh phúc với giải thưởng này vì em cảm thấy mình đã chiến thắng được chính bản thân và nhận được sự công nhận của BGK cũng như khán giả. Trong suốt cuộc thi, em đã cố gắng mỗi ngày với sự chỉ dẫn tận tình của các cô giáo - cô NSƯT Tố Nga và cô Sao Mai Hương Ly cùng với sự ủng hộ âm thầm từ gia đình. Tất cả những điều đó giúp em vững vàng hơn trên hành trình chinh phục giải thưởng” - Nguyễn Gia Linh bày tỏ.

Cô cho biết tham gia Tiếng hát Hà Nội 2025 với mong muốn được thử sức trong một sân chơi lớn, nghiêm túc về âm nhạc. Dù phải đứng chung sân khấu với nhiều anh chị thí sinh lớn tuổi hơn nhưng đó cũng chính là điều Gia Linh mong muốn: được trực tiếp học hỏi, cọ xát và tự định vị lại khả năng của bản thân, xem mình đang ở đâu trên con đường nghệ thuật.

“Thật ra em cũng từng lo lắng vì mình là thí sinh nhỏ tuổi hơn rất nhiều anh chị. Trước khi thi, em khá hồi hộp, nhưng khi bước ra sân khấu, em tự nhủ chỉ cần hát hết mình và tận hưởng khoảnh khắc được đứng trên sân khấu, mang lời ca tiếng hát đến với khán giả là đủ. Có lẽ nhờ vậy mà em đã từng bước đi đến thành công” - Gia Linh nhớ lại chặng đường dự thi.

Gia Linh cũng không ngần ngại bày tỏ mục tiêu trong tương lai là trở thành một ca sĩ có dấu ấn riêng, có tiếng nói và vị trí nhất định trong đời sống âm nhạc.

“Em không chỉ muốn hát hay mà còn mong mỗi sản phẩm mình làm ra đều có chiều sâu, cá tính và chạm được đến cảm xúc của khán giả. Trong thời gian tới, em sẽ đầu tư nghiêm túc cho việc học tập, rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc một cách bài bản, đồng thời tích lũy thêm trải nghiệm sống và kinh nghiệm biểu diễn để hoàn thiện bản thân. Em tin rằng với sự kiên trì, kỷ luật và tình yêu đủ lớn dành cho âm nhạc, em có thể từng bước chinh phục ước mơ và đi được đường dài với nghề" - cô nói.