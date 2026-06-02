Nam ca sĩ Việt vừa được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là ai?
Từ một thành viên nhóm nhạc thần tượng đến nghệ sĩ solo thành công trong làng nhạc Việt, Isaac cho thấy sức hấp dẫn không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn là ý thức giữ gìn bản thân trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Isaac đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều khi mới đây xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler. Nam ca sĩ được giới thiệu cùng nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí quốc tế như người mẫu Ana Isabel Rosso, người mẫu Cele Aloe, diễn viên Deepika Padukone, ca sĩ Dita Karang, diễn viên Pattranite Limpatiyakorn...
Việc Isaac được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 không khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trong nhiều năm qua, nam ca sĩ luôn được xem là một trong những nghệ sĩ sở hữu ngoại hình nổi bật của Vpop với gương mặt nam tính, vóc dáng săn chắc cùng phong cách lịch lãm.
Isaac tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài, sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh được đông đảo khán giả biết đến khi trở thành trưởng nhóm 365daband – nhóm nhạc do Ngô Thanh Vân thành lập năm 2010.
Trong giai đoạn hoạt động cùng 365, Isaac ghi dấu với hình ảnh nam ca sĩ điển trai, khả năng vũ đạo tốt cùng phong thái sân khấu cuốn hút. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những boyband thành công nhất Vpop với loạt bản hit được giới trẻ yêu thích. Sau khi 365 tan rã vào năm 2016, Isaac bước vào chặng đường solo. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi anh phải thoát khỏi cái bóng của một nhóm nhạc nổi tiếng để khẳng định dấu ấn cá nhân.
Những năm sau đó, nam ca sĩ liên tục thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau, đồng thời tham gia điện ảnh, chương trình truyền hình thực tế và các hoạt động giải trí đa dạng. Sự chỉn chu trong từng sản phẩm giúp Isaac duy trì vị trí ổn định trong làng nhạc Việt.
Không chỉ ca hát, anh còn được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm lựa chọn nhờ ngoại hình sáng.
Ở tuổi 38, Isaac vẫn nhiều lần khiến khán giả bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung. Trên các sân khấu hay những bộ ảnh thời trang, nam ca sĩ thường nhận được lời khen nhờ gương mặt gần như không thay đổi so với thời kỳ đầu hoạt động.
Isaac từng chia sẻ việc duy trì ngoại hình không phải câu chuyện ngày một ngày hai mà là kết quả của quá trình sống điều độ. Nam ca sĩ cho biết anh đặc biệt chú trọng việc tập luyện thể thao. Lịch trình dù bận rộn đến đâu vẫn cố gắng dành thời gian cho gym nhằm duy trì khối cơ và sự dẻo dai. Việc vận động thường xuyên cũng giúp anh có đủ năng lượng cho những lịch diễn dày đặc.
Bên cạnh tập luyện, Isaac còn quan tâm đến chế độ ăn uống. Nam ca sĩ nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát khẩu phần ăn, hạn chế các thực phẩm nhiều dầu mỡ và ưu tiên thực đơn cân bằng dinh dưỡng. Một trong những nguyên tắc được Isaac duy trì là ngủ nghỉ hợp lý. Theo chia sẻ của anh, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với làn da, sức khỏe và khả năng phục hồi cơ thể sau những ngày làm việc cường độ cao.
Ảnh: FBNV
