Isaac ra mắt single "Tâm ý đổi thay"

Sau hơn 2 năm tập trung cho các hoạt động biểu diễn, Isaac chính thức phát hành single mới Tâm ý đổi thay. MV có sự tham gia của Yeolan, chú trọng khai thác chiều sâu giai điệu và giọng hát thay vì đầu tư vào kịch bản phức tạp.

Đây là lần đầu tiên Isaac hợp tác cùng ViruSs - nhạc sĩ đứng sau nhiều hit Vpop như Thằng điên, Trời giấu trời mang đi, Yêu được không. Ca khúc thuộc thể loại ballad nhưng được phối theo hướng pop rock, tạo nên sự khác biệt so với những sản phẩm sôi động trước đây của nam ca sĩ.

MV "Tâm ý đổi thay" của Isaac:

Tâm ý đổi thay được Isaac trình diễn lần đầu tại concert Anh trai say hi và nhanh chóng nhận được phản ứng tích cực từ đồng nghiệp lẫn khán giả. Nam ca sĩ thừa nhận cảm thấy hồi hộp và áp lực khi ra mắt sản phẩm cá nhân sau khoảng thời gian dài, nhưng những phản hồi tích cực đã trấn an anh.

Giải thích cho khoảng thời gian 2 năm ít ra sản phẩm, nam ca sĩ cho biết lịch trình biểu diễn dày đặc sau Anh trai say hi khiến anh chưa thể hoàn thiện các dự án dù đã có sẵn nhiều demo. Tuy nhiên, đây không phải lần trở lại đơn lẻ - Isaac tiết lộ đang sản xuất một EP hoặc album gồm 6 ca khúc đã thu âm hoàn chỉnh, với mục tiêu kể một câu chuyện âm nhạc xuyên suốt thay vì phát hành single rời rạc.

Phim "Anh Hùng" tung nhạc phim Văn Mai Hương thể hiện

Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 30/4, phim điện ảnh Anh Hùng ra mắt khán giả.

Văn Mai Hương thể hiện "Người không cô đơn":

Đoàn phim cũng giới thiệu ca khúc OST Người không cô đơn do Văn Mai Hương thể hiện. Bài hát được sáng tác bởi Anh Bùi và Jwon Kim, mang giai điệu da diết phù hợp nội dung cảm động của phim.

Phim Anh hùng do đạo diễn Võ Thạch Thảo thực hiện, nhà sản xuất Timothy Linh Bùi, thuộc thể loại tâm lý - gia đình - hài cảm động. Phim kể câu chuyện về người cha đơn thân tài xế taxi (Thái Hòa) bị cuốn vào phi vụ lừa đảo từ thiện trong khi con gái đang nguy kịch. Ngoài Thái Hòa và Võ Tấn Phát, phim còn có sự tham gia của Phương Thanh, NSƯT Lê Thiện, Hồng Ánh và nhiều diễn viên khác.

Ảnh: NVCC