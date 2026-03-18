Buổi ra mắt phim Bus: Chuyến xe một chiều tại TPHCM có đạo diễn Luk Vân cùng dàn diễn viên gồm: Vân Trang, Vĩnh Đam, Huỳnh Minh Kiên, Phí Phương Anh và Lê Hoàng Long.

Phim lấy bối cảnh một ngôi trường - nơi các học sinh kháo nhau tin đồn về hồn ma của một nữ sinh chết oan trong căn phòng chứa đồ cũ.

Tuấn Vũ (Vĩnh Đam) - một nam sinh của trường - vô tình gặp và phải lòng cô gái dễ thương tên Mây (Huỳnh Minh Kiên).

Bất chấp bạn thân (Lê Hoàng Long) can ngăn cũng như những chuyện kỳ lạ xảy ra xoay quanh Mây, anh vẫn không thể ngừng thích cô.

Cho đến một ngày, Tuấn Vũ và Mây bất ngờ chứng kiến một hiện tượng tâm linh không thể giải thích là chuyến xe buýt bí ẩn - nơi chỉ những người buông bỏ chấp niệm mới được bước lên.

Dàn diễn viên phim "Bus: Chuyến xe một chiều".

Vĩnh Đam và á hậu hôn không cần tập trước

Khai thác đề tài tâm linh, đạo diễn Luk Vân nói kịch bản gốc "nặng đô" hơn nhiều so với phiên bản hiện tại.

Việc điều chỉnh kịch bản nhằm cân bằng các yếu tố cũng như tránh ảnh hưởng đến ngôi trường là bối cảnh chính của bộ phim. Chị hài lòng với kết quả phim dán nhãn 16+.

Bên cạnh đó, Luk Vân cũng tiết chế, không để bộ phim sa đà vào mê tín dị đoan. Nhờ vậy, tác phẩm mang màu sắc tâm linh, huyền bí, có không gian nhất định cho khán giả tự cảm nhận.

Diễn viên Vĩnh Đam nói trúng vai trong phim Bus: Chuyến xe một chiều trước Thỏ ơi! của đạo diễn Trấn Thành nên đây là phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp.

"Tôi biết mình sẽ bị so sánh giữa 2 phim. Tuy nhiên, cảm xúc, nhân vật và nét diễn của tôi trong 2 phim hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ sợ cả hai phim đều có cảnh hôn sẽ khiến khán giả 'ngấy' thôi", anh nói.

Vĩnh Đam và Minh Kiên đẹp đôi.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên đảm nhận vai nữ chính ngay từ lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Về cảnh hôn trong phim - cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên, cô và Vĩnh Đam không tập trước. Lúc quay, người đẹp luôn nghĩ mình là Mây và đang trao nụ hôn tình yêu cho Vũ. Nhờ vậy, cảnh quay hoàn thành khá suôn sẻ, chỉ mất 1-2 lần quay.

Khi bị so sánh với các hoa hậu đóng phim khác như Tiểu Vy, Thiên Ân, Minh Kiên áp lực nhưng cũng tự hào vì có những đàn chị giỏi giang.

Từ lúc thi Miss World Vietnam 2023, cô đã quán triệt quan điểm chỉ làm tốt nhất việc của mình, không so sánh bản thân với thành công của người khác.

Giống Minh Kiên, người mẫu Phí Phương Anh cũng lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Từng gây tranh cãi khi lấn sân ca hát, cô rút kinh nghiệm, chỉ dám nhận một vai nhỏ để trải nghiệm và học hỏi.

Vân Trang nhận câu hỏi về nạn bạo lực học đường với tư cách người mẹ

Làm phim toàn thua lỗ vẫn có nhiều tiền ra phim mới

Về khía cạnh bạo lực học đường trong phim, Luk Vân lần đầu tiết lộ chuyện từng là nạn nhân của bạo lực học đường hồi lớp 9.

Chị đưa trải nghiệm thật vào bộ phim với mong muốn phản ánh vấn đề xã hội nhức nhối. Đến phút cuối, nữ đạo diễn lại quyết định cắt hơn 20 phút của phim về phần này để tác phẩm không quá nặng nề.

Việc điều chỉnh kịch bản cũng khiến Luk Vân và các diễn viên xảy ra tranh luận. Lúc ghi hình, Vân Trang và Mai Thu Huyền nhiều lần không đồng tình với đạo diễn vì "có những cảnh phải quay cho tới mới truyền tải được thông điệp đến người xem".

Trước câu hỏi về nạn bạo lực học đường với tư cách người mẹ, Vân Trang bối rối, nói "chưa bao giờ dám nghĩ tới cảnh mình rơi vào hoàn cảnh đó".

Tại sự kiện, việc Luk Vân làm phim toàn thua lỗ cũng được giới truyền thông quan tâm. Chị cho hay làm phim vì muốn học và hoàn thiện bản thân, không hiểu vì sao "có tiền để làm phim".

Vân Trang đồng cảm với Luk Vân làm phim toàn thua lỗ vẫn không ngừng kiên trì với đam mê

"Với tôi, phim thua hay thắng không quan trọng bằng việc có dám đứng lên làm tiếp hay không. Tôi không phải người cứ mãi nhìn vào nỗi buồn. Ước mơ đầu tiên của tôi là được làm phim và tôi vẫn muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ đó”, nữ đạo diễn nói.

Diễn viên Vân Trang đồng cảm và chia sẻ với đạo diễn Luk Vân: "Người ta chỉ thấy câu chuyện tiền bạc khi làm phim chứ không thấy được khao khát của bạn ấy trên phim trường. Thay vì những diễn viên có thâm niên, ê-kíp chuyên nghiệp… để đảm bảo khả năng thắng của phim, bạn lại chọn làm với những người trẻ - vốn là con đường rất cực. Chỉ khi làm việc với nhau, tôi mới hiểu được sự quyết tâm trong bạn ấy".

Cũng tại buổi công chiếu phim, Luk Vân khẳng định phim sẽ có phần 2, bất kể doanh thu phần 1 bao nhiêu.

Phần này đã có đề cương kịch bản và nhà đầu tư, chỉ giữ lại 2 nhân vật ở phần 1, tập trung khai thác bối cảnh ngành y và câu chuyện gia đình.