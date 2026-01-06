Chiều 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 8h cùng ngày, tại xưởng giấy của Công ty TNHH TM Bảo Long (phường Chí Linh, TP Hải Phòng) đã xảy ra một vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Theo thông tin ban đầu, Mua Mí Sính (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng thanh sắt tấn công anh H.V.D (SN 1989, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai). Cả hai đều là công nhân làm việc tại xưởng giấy này. Vụ việc khiến anh H.V.D tử vong.

Sau khi gây án, Mua Mí Sính khóa chặt các cửa và dùng bật lửa phóng hỏa xưởng. Khi ngọn lửa bùng phát, đối tượng chạy lên tầng 2 và có ý định tự vẫn.

Đối tượng Mua Mí Sính. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Nhận được tin báo, Công an phường Chí Linh đã phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời dập tắt đám cháy và bắt giữ Mua Mí Sính. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mua Mí Sính, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra.