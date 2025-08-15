Sự kiện có sự hiện diện của Ban lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường cùng các lãnh đạo, quản lý cấp cao của các đơn vị phân phối.

Sự kiện ký kết ghi dấu cột mốc quan trọng, mở ra hợp tác chiến lược giữa chủ đầu tư Nam Cường và các đối tác

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Nam Cường, ông Nguyễn Hoài Sơn - Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh doanh BĐS NCHome chia sẻ: “Với việc bắt tay cùng các đơn vị phân phối hàng đầu như G.Empire, liên minh Đất Xanh Miền Bắc và AHS, chúng tôi tin tưởng các đối tác sẽ là cầu nối vững chắc giữa chủ đầu tư và khách hàng, truyền tải thông tin chính xác, kịp thời và hiệu quả, mang đến những sản phẩm giá trị cùng cơ hội đầu tư tối ưu”.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Đại diện chủ đầu tư đã có những chia sẻ ý nghĩa tại sự kiện

Đại diện các đại lý cũng bày tỏ niềm tin vào tiềm lực mạnh mẽ của chủ đầu tư và tiềm năng nổi bật của dự án, đồng thời cam kết triển khai hoạt động phân phối chuyên nghiệp - minh bạch - nhiệt huyết, sẵn sàng tạo nên sự “bùng nổ” trên thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội.

Lễ ký kết lần này không chỉ khẳng định sự kết nối bền chặt giữa Nam Cường và các đối tác phân phối mà còn góp phần đưa dự án KĐT Dương Nội đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.

Với hơn 41 năm hình thành và phát triển, Nam Cường đã khẳng định vị thế uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam qua chuỗi dự án quy mô tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Các sản phẩm mang thương hiệu Nam Cường luôn được khách hàng và đối tác tin cậy bởi giá trị cốt lõi: Uy tín - Vững bền - Nhân văn. Cùng tiềm lực tài chính vững mạnh và tầm nhìn dài hạn, Tập đoàn không ngừng kiến tạo giá trị sống bền vững cho cộng đồng.

Nổi bật trong số đó là hai phân khu An Quý Villa và Solasta Mansion thuộc quần thể Khu đô thị Dương Nội rộng gần 200ha, tọa lạc liền kề hai “lá phổi xanh” quý giá - Công viên Thiên văn học và Công viên Âm nhạc, thừa hưởng trọn vẹn không gian trong lành và hệ tiện ích phong phú.

Không gian sống tại đây được định vị khác biệt với mô hình semi-compound (bán khép kín) vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa linh hoạt kết nối. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển tới các khu vực và trung tâm thành phố qua trục Vành đai 3,5 - Vành đai 4, tuyến Tố Hữu - Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo kéo dài… Đồng thời, dự án thụ hưởng tiện ích ngoại khu đa dạng như Aeon Mall Hà Đông, Trường Quốc tế Nhật Bản, Đại học Phenikaa, Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Đặc biệt, cả hai phân khu thấp tầng đều được tư vấn quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi CBRE, mang đến dịch vụ đẳng cấp, góp phần kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh. Hiện các sản phẩm bất động sản tại đây đã hoàn thiện, pháp lý đầy đủ và sẵn sàng bàn giao, khẳng định sức hút gia tăng, trở thành lựa chọn lý tưởng cho giới thượng lưu và điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư tinh anh.

(Nguồn: Công ty CP Tập đoàn Nam Cường)