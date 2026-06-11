Ngày 11/6, Tòa án quận Tây Seoul đã tuyên phạt Son Seung Won 1 năm tù giam vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ, liên quan đến hành vi lái xe trong tình trạng say rượu.

Ngay sau khi tuyên án, hội đồng xét xử quyết định bắt giam nam diễn viên tại tòa với lý do có nguy cơ bỏ trốn.

Theo tòa án, Son Seung Won không chỉ điều khiển phương tiện khi đã uống rượu mà còn tìm cách che giấu chứng cứ sau khi bị bắt quả tang. Cụ thể, nam diễn viên được cho là đã nhờ bạn gái cất giấu dữ liệu camera hành trình và các chứng cứ liên quan đến vụ việc.

Nam diễn viên Son Seung Won.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Son Seung Won có tính chất nghiêm trọng khi vừa lái xe trong tình trạng say xỉn, vừa cố gắng cản trở quá trình điều tra.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như việc nam diễn viên cuối cùng đã thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi và chủ động giao nộp chứng cứ sau khi vụ việc bị phát hiện. Ngoài ra, vụ việc không gây ra tai nạn giao thông.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11 năm ngoái, Son Seung Won bị bắt sau khi lái xe trong tình trạng say rượu và đi ngược chiều trên tuyến đường ven sông Bắc Hán sau khi băng qua cầu Hangang.

Tin tức về vụ việc:

Đây không phải lần đầu nam diễn viên vướng bê bối liên quan đến rượu bia. Chỉ riêng trong năm 2015, anh đã 2 lần bị phát hiện lái xe sau khi uống rượu.

Đến tháng 8/2018, Son Seung Won tiếp tục bị điều tra vì gây tai nạn với một chiếc taxi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chỉ vài tháng sau, anh lại gây tai nạn giao thông khác khi điều khiển chiếc xe thuộc sở hữu của cha mình tại khu vực Sinsa-dong, quận Gangnam.

Khi đó, tòa án đã tuyên phạt nam diễn viên 1 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc lái xe nguy hiểm gây thương tích theo quy định tăng nặng đối với tội phạm đặc biệt.

Sinh năm 1990, Son Seung Won ra mắt làng giải trí với tư cách diễn viên nhạc kịch trước khi mở rộng hoạt động sang lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.

Anh được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm như Tình yêu và bí mật, Xin chào quái vật, Love Returns....

Nam diễn viên nổi tiếng qua tác phẩm "Xin chào quái vật".

Nguồn: Nate