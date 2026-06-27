Đảm nhận vai Thời trong dự án kinh dị Lầu chú Hỏa của đạo diễn Hùng Trần, diễn viên Nguyễn Minh Thời đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi lần đầu đóng vai nam chính trên màn ảnh rộng. Tính đến tối 26/6, phim đạt mức doanh thu hơn 66 tỷ đồng (Theo Box Office Vietnam).

Diễn viên Nguyễn Minh Thời - nam chính phim "Lầu chú Hỏa".

Nguyễn Minh Thời sinh năm 1995, vốn là cử nhân ngành công nghệ thông tin. Dịp tình cờ cùng nhóm bạn lên Đà Lạt du lịch, anh nhận lời mời đóng MV Hongkong1 và được chú ý.

Từ đó, anh bắt đầu hoạt động như một diễn viên tự do, tiếp tục góp mặt ở nhiều sản phẩm âm nhạc, phim ngắn và chiến dịch quảng cáo. Minh Thời cũng tự tìm kiếm cơ hội thông qua các buổi casting.

Minh Thời có vai điện ảnh đầu tay trong Chuyện ma gần nhà năm 2022, đóng cùng Vân Trang, Khả Như, Mạc Can... Tuy nhiên, con đường theo đuổi nghệ thuật diễn xuất của anh không mấy suôn sẻ. Sau dự án trên, anh gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật.

Minh Thời thẳng thắn chia sẻ có giai đoạn suốt nửa năm không nhận được bất kỳ dự án nào, rơi vào trạng thái thất nghiệp.

Nguyễn Minh Thời trải qua nhiều công việc mưu sinh để duy trì đam mê diễn xuất.

Chia sẻ với VietNamNet, Nguyễn Minh Thời kể quãng thời gian nặng nề là lúc phải một mình đối diện với khủng hoảng. Để có thể bám trụ lại thành phố và tiếp tục nuôi hy vọng với nghề diễn, anh buộc phải làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau để trang trải như chạy xe công nghệ, phục vụ quán cà phê, bán bảo hiểm, làm nhân viên văn phòng…

Anh cố gắng duy trì đam mê nghệ thuật bằng việc đi casting quảng cáo, chụp ảnh được đăng tuyển trên mạng. Cát-sê được trả khi trúng show không cao, anh lại tiếp tục xoay xở và mượn tiền bạn bè. Khoảnh khắc khiến Minh Thời bất lực nhất chính là lúc phải nhờ đến sự hỗ trợ từ gia đình.

"Trong khoảng thời gian thất nghiệp đó, tôi đôi khi phải gọi điện về nhà xin tiền mẹ để đóng chi phí nhà cuối tháng”, nam diễn viên nghẹn ngào chia sẻ.

Thời điểm này, Minh Thời nhận vài lời mời đề nghị làm massage với thù lao được trả khoảng 100 triệu. Dẫu vậy, diễn viên quan niệm tiền bạc nếu không do mình nỗ lực làm ra sẽ khó bền vững. Anh dặn lòng luôn mạnh mẽ trước mọi cám dỗ.

“Khoản tiền khá lớn với tôi thời điểm đó. Nhưng tôi suy nghĩ về con đường làm nghề của mình, về những hậu quả mà mình sau này có thể đối mặt nên từ chối”, anh nhớ lại.

Nhờ điểm tựa gia đình, Minh Thời vượt cám dỗ, nỗ lực làm nghề bằng thực lực.

Dẫu chán nản, anh luôn suy nghĩ lạc quan, quan niệm mọi cơ hội sẽ xuất hiện vào ngày gần nhất. Nhờ điểm tựa gia đình và ê-kíp công ty quản lý hiện tại, anh vững vàng để đi tiếp với con đường nghệ thuật.

Cơ hội đổi đời đến vào năm 2025, khi anh tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển diễn viên cho dự án Lầu chú Hỏa trên mạng xã hội. Sau vòng thử vai, Minh Thời được đạo diễn lựa chọn cho vai nam chính Thời, một streamer sắp làm đám cưới với bạn gái Chi (Kỳ Anh đóng). Diễn viên có nhiều phân đoạn nặng tâm lý, hành động lăn xả theo yêu cầu đạo diễn.

Sau Lầu chú Hoả, Minh Thời sẽ có một vai diễn trong phim điện ảnh kinh dị Tai ương do Charlie Nguyễn sản xuất và một bộ phim ngắn.

Nam diễn viên mong muốn được thử sức ở những dạng vai góc khuất, đòi hỏi sự đào sâu về tâm lý tội phạm thay vì những hình tượng an toàn. Minh Thời khẳng định anh luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội và trau dồi kỹ năng diễn xuất để tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ điện ảnh.

Hậu trường đóng phim "Lầu chú Hỏa" của Nguyễn Minh Thời

Ảnh, clip: NVCC