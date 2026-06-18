Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 15 lên sóng, Diệu (Quỳnh Châu) đã biết được việc Dương (Tiến Lộc) ngoại tình với Trang sau khi kiểm tra tin nhắn của anh. Đau đớn hơn khi Dương không chỉ qua đêm với Trang mà còn thừa nhận đã yêu cô khiến mọi hy vọng của Diệu đều sụp đổ.

Quỳnh Châu và Tiến Lộc đã có một tập phim đầy cảm xúc với diễn xuất ấn tượng. Bên cạnh sự phẫn nộ dành cho Dương, khán giả bày tỏ sự thương cảm cho nỗi đau bị phản bội mà Diệu phải chịu đựng. Đặc biệt 2 cái tát 'nổ đom đóm mắt' Diệu dành cho Dương khiến khán giả vô cùng hả hê. Tuy vậy, với diễn viên Tiến Lộc cảnh quay này không dễ dàng.

Tiến Lộc bị Quỳnh Châu tát thật trong phân cảnh này.

Chia sẻ với VietNamNet, Tiến Lộc cho biết: "Trước khi quay tôi có nói vui với Châu: Nhẹ tay thôi, anh mong manh dễ vỡ lắm! Châu bảo: Anh nhìn em gầy yếu thế này làm sao mà đánh đau ai được. Nhưng tiếng 'bốp' đấy chắc cách 2 đầu Hà Nội vẫn nghe rõ. Cũng đau lắm nhưng rất xứng đáng. Nhưng không phải là Dương xứng đáng bị tát mà là xứng đáng với 1 đoạn diễn hay, không chỉ của 2 anh em mà là của cả ê-kíp. Cũng may cho tôi là Châu diễn quá tốt nên không phải quay đi quay lại nhiều", nam diễn viên kể.

Tiến Lộc không nhớ bị ăn bao nhiêu cái tát bởi quá nhập tâm vào vai diễn. Khi được hỏi phản ứng của vợ Tiến Lộc về cảnh phim này, nam diễn viên tếu táo: "Cô ấy không hề thấy xót chồng và cười to hơn cả tôi".

Lần đầu kết hợp và vào vai vợ chồng, Tiến Lộc và Quỳnh Châu diễn ăn ý.

Các trích đoạn của Dưới ô cửa sáng đèn tập 15 hút hàng triệu view trên VTV Giải trí và VTVGo cùng hàng trăm bình luận của khán giả, hầu hết bày tỏ sự phấn khích khi cuối cùng Diệu cũng biết bí mật của Dương và bắt đầu hành động. Tiến Lộc và Quỳnh Châu dù chênh nhau tới 12 tuổi và lần đầu đóng chung nhưng được nhận xét hợp vai và diễn xuất ăn ý. Phim phát sóng vào thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3.

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