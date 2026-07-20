Con gái nam diễn viên Tần Bái - Giang Lệ Văn (Lesley Chiang) đăng tải video ông tập luyện tại nhà ở Canada, nơi ông định cư nhiều năm qua. Đáng chú ý, dù đã 81 tuổi, Tần Bái vẫn thực hiện động tác chống đẩy với dụng cụ tập luyện.

Đoạn video thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, nhiều khán giả ngưỡng mộ sức khoẻ ở tuổi 81 của nam diễn viên. Ngoài tập luyện tại nhà, ông còn duy trì thói quen đi bộ, chạy bộ ngoài trời.

Trong bài đăng, Giang Lệ Văn còn chia sẻ video hai bố con cùng khiêu vũ trên sân thượng lúc hoàng hôn với dòng chú thích: "Tuổi 81 cũng như 18".

Tần Bái duy trì thói quen tập luyện hàng ngày.

Tần Bái trên màn ảnh. Ảnh: Tư liệu

Tần Bái sinh năm 1945, nổi tiếng qua loạt tác phẩm kinh điển của màn ảnh TVB như Thương thiên hữu tình, Hồ sơ trinh sát, Đại thời đại... với các vai diễn đa dạng như nhân vật quyền lực, ông trùm kinh doanh, người cha hiền từ.

Không chỉ tài năng, Tần Bái còn nổi tiếng với danh xưng "người cha tuyệt vời nhất làng giải trí". Khi ly hôn vợ cũ năm 1988, ông sẵn sàng nhường lại phần lớn tài sản để giành quyền nuôi con.

Tần Bái và con gái.

Ảnh, video: Instagram nhân vật