Mới đây diễn viên Lý Mộng, nữ phụ trong bộ phim truyền hình Trung Quốc Mật ngữ kỷ đã nhận được 99,9% phiếu bầu chọn làm bạn gái từ nam giới trong cuộc đua nhan sắc với nữ chính do Chu Châu thể hiện. Nhiều khán giả cho rằng Lý Mộng sở hữu vẻ đẹp mềm mại, tự nhiên và gần gũi, dễ tạo cảm giác muốn che chở.

Tạo hình vai tiểu tam của Lý Mộng từng khiến đàn ông say đắm trong "Mật ngữ kỷ".

Sau vai tiểu tam Lỗ Trinh Trinh trong Mật ngữ kỷ khiến khán giả vừa ức chế vừa yêu thích bởi tạo hình và khí chất bùng nổ trên màn ảnh, sắp tới mỹ nhân sinh năm 1992 sẽ lột xác hoàn toàn trong phim kinh dị Minh hôn trong lồng bướm sắp ra rạp Việt.

Bối cảnh chính của phim diễn ra tại biệt thự nhà họ Lục hay còn được người đời biết đến với cái tên Điệp phủ (Dinh thự Bướm). Nơi đây từ lâu đã chứa đựng những lời đồn bí ẩn xoay quanh hiện tượng quỷ ám, cũng như hàng loạt giai thoại chưa có lời giải. Câu chuyện bắt đầu khi nữ chính Lý Hàm, một chuyên viên vật lý trị liệu cùng gã đàn ông tham lam A Vỹ chuyển đến sinh sống Điệp phủ. Từ đây, Điệp phủ trở thành chiến trận ngầm khốc liệt giữa lòng tham con người và sự thật tăm tối bị che giấu.

Vào vai nữ chính Lý Hàm, nữ diễn viên đình đám Lý Mộng được kỳ vọng gây ấn tượng mạnh mẽ với dự án điện ảnh kinh dị hiếm hoi trong sự nghiệp.

Lý Mộng

Tốt nghiệp trường Bắc Ảnh danh giá, Lý Mộng sớm gây chú ý với khán giả Hoa ngữ khi trở thành Tiểu hoa 9X đầu tiên sải bước trên thảm đỏ LHP Cannes. Sau đó, cô thể hiện một loạt hình tượng nhân vật phản diện nhập tâm như Lục Trăn Trăn của Tiểu thời đại hay gần đây còn có công chúa Vạn Ninh của Mặc vũ vân gian.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng có cơ duyên tham gia một số dự án kinh dị chiếu rạp đạt thành công lớn, chẳng hạn như Mặc sát, Cục 749… Từ đó, khán giả tiếp tục kỳ vọng Minh hôn trong lồng bướm tiếp tục nối dài chuỗi thành tích vẻ vang của nữ diễn viên ở mặt trận màn ảnh rộng.

Phim chiếu sớm tại rạp Việt từ 17/6 trước khi chính thức công chiếu vào 19/6.

Lý Mộng trong "Minh hôn trong lồng bướm":