Đó là nhận định của TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA tại tọa đàm với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác" vừa diễn ra tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.