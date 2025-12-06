Diễn viên Lê Vi hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Pháp, đạo diễn 'Mưa đỏ' hơn cả vui
Lê Vi cùng chồng người Pháp gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ khai mạc Tuần phim Việt tại Paris cùng đạo diễn Trần Anh Hùng, diva Hồng Nhung, ê-kíp "Mưa đỏ".
Trailer "Mưa đỏ":
Ảnh: BTC
Đó là nhận định của TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA tại tọa đàm với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác" vừa diễn ra tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.
"Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" - hai tác phẩm điện ảnh nổi bật của điện ảnh Việt Nam gần đây được chọn chiếu khai mạc Tuần Điện ảnh Việt Nam tại Paris diễn ra từ 5-12/12 tại Pháp.