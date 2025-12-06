tuần phim 16.jpg
Tối 5/12/2025 tại Paris (sáng ngày 6/12/2025 tại Việt Nam), Lễ khai mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” (Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumière) đã diễn ra long trọng tại Le Grand Rex – rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và là biểu tượng văn hóa của thủ đô nước Pháp. Sự kiện được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
tuần phim 13.JPG
Sự kiện thu hút hơn 2.700 khán giả đến từ 23 quốc gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa - nghệ thuật sôi động giữa công chúng Pháp, cộng đồng Việt và những người yêu điện ảnh Việt Nam tại châu Âu. Diva Hồng Nhung xuất hiện trên sân khấu lễ khai mạc. 
tuần phim 10.JPG
Theo ông Đinh Toàn Thắng - Đại sứ Việt Nam tại Pháp: “Tuần lễ điện ảnh Việt Nam tại Paris là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa về văn hoá Việt Nam, về nghệ thuật Việt Nam, về điện ảnh Việt Nam, được công chúng Pháp cũng như dư luận Pháp đánh giá cao. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một dấu ấn không thể quên trên con đường điện ảnh Việt Nam cũng như giao lưu Việt Pháp về điện ảnh và văn hoá nghệ thuật nói chung". 
tuần phim 11.JPG
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên một sự kiện điện ảnh Việt Nam lớn được tổ chức tại Thủ đô ánh sáng Paris đúng vào năm Việt Nam kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam và cũng đúng vào tháng 12, khi thế giới nhớ về 130 năm ngày anh em nhà Lumière khai sinh ra điện ảnh – môn nghệ thuật đã góp phần thay đổi lịch sử nhân loại, làm phong phú thế giới nội tâm và cuộc sống". 
tuần phim 7.jpg

Mở đầu đêm sự kiện là “bản giao hưởng” độc đáo được kể bằng điện ảnh và âm nhạc, đưa khán giả vào hành trình cảm xúc xuyên suốt lịch sử điện ảnh Việt Nam. Những giai điệu quen thuộc từ "Cánh đồng bất tận" và "Truyền thuyết Quán Tiên" vang lên gợi lại những dấu ấn khó quên của nghệ thuật nước nhà. Điểm nhấn là màn trình diễn "Sous le Ciel de Paris" qua tiếng đàn cello của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân hòa quyện cùng dàn nhạc dây của Dàn nhạc Giao hưởng Paris tạo nên khoảnh khắc nghệ thuật tinh tế và đầy chiều sâu. Cùng đó, ca khúc "La vie en rose" được Diva Hồng Nhung trình bày đầy cảm xúc.

tuần phim 14.JPG
Tâm điểm của đêm khai mạc là buổi công chiếu tác phẩm điện ảnh "Tử chiến trên không". Đây là bộ phim được lựa chọn mở màn, đại diện cho dòng phim điện ảnh hành động được đầu tư công phu của điện ảnh Việt Nam đương đại, lấy cảm hứng từ vụ không tặc năm 1978. Trong ảnh là ê-kíp đoàn phim. 
tuần phim 2.JPG
Xuất hiện tại thảm đỏ, diễn viên Kaity Nguyễn xúc động: “Kaity vinh dự khi có mặt tại Grand Rex ở Paris để công chiếu bộ phim Tử chiến trên không. Kaity mong rằng khán giả sẽ có những khoảnh khắc nghẹt thở, những cú hành động mãn nhãn và những cảm xúc chân thật từ bộ phim". 
tuần phim 1.JPG
NSƯT Lê Vi cùng chồng người Pháp gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ. Chị chia sẻ: “Với tôi, đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Mỗi giai đoạn lịch sử của Việt Nam – từ chiến tranh, hòa bình đến thời kỳ hội nhập đều gắn liền với sự chuyển mình của nghệ thuật thứ 7. Tôi tin chương trình giao lưu văn hoá này sẽ mở ra những cơ hội mới giúp điện ảnh Việt Nam bắt kịp với tiến trình phát triển của thế giới". 
tuần phim 4.JPG

Sự kiện còn có sự xuất hiện của diễn viên Linh Đan Phạm, ngôi sao từng góp mặt trong bộ phim kinh điển Đông Dương và gần đây vừa tiếp tục được vinh danh với giải César danh giá tại Pháp. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam đã đi một chặng đường dài và hiện có sự đa dạng đáng kinh ngạc từ phim thương mại đến phim nghệ thuật. Tôi nghĩ Việt Nam đang ở một vị thế rất mạnh và thật tuyệt khi có những hoạt động như này để đưa điện ảnh Việt Nam tới gần hơn với công chúng quốc tế". 
tuần phim 6.JPG
Đạo diễn Trần Anh Hùng cùng 2 con cũng góp mặt trong sự kiện. 
tuần phim 5.JPG
Ê-kíp "Mưa đỏ" - bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử rạp Việt - tại thảm đỏ lễ khai mạc. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết ngoài diễn viên Hiếu Nguyễn, đoàn "Mưa đỏ" còn có 2 diễn viên Hạ Anh và Nhật Hoàng sẽ qua Pháp sau.
594579258_10225073773951740_1803766885682157640_n.jpg
Từ Pháp, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ với VietNamNet khi đứa con tinh thần của mình tới với khán giả Pháp: "Cảm xúc của ê-kíp là vui và tự hào. Hành trình của ''Mưa đỏ'' càng dài bao nhiêu thì câu chuyện càng đến với đông đảo khán giả bấy nhiêu. Một câu chuyện về lịch sử của đất nước mà đi xa như vậy còn hơn cả vui. Ê-kíp cảm thấy mình như hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh".

 Trailer "Mưa đỏ": 

Ảnh: BTC 