Ngô Kiến Huy vừa lần đầu tổ chức fan meeting tại Tokyo, Nhật Bản. Nam ca sĩ có mặt từ trước đó để chuẩn bị tốt nhất cho buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Ngô Kiến Huy lần đầu có buổi fan meeting tại Nhật với hơn 500 khán giả.

Trong sự kiện, Ngô Kiến Huy hát các ca khúc hit làm nên tên tuổi mình như: Giả vờ yêu, Truyền thái y, Ngô Kiến Huy là tôi, Nupakachi, Mình yêu nhau từ bao giờ... Dịp này, anh cũng mang đến sản phẩm mới. Nam ca sĩ tiết lộ bài hát chưa được biểu diễn ở bất cứ sân khấu nào và sẽ là một phần trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 15 năm làm nghệ thuật mà anh ấp ủ lâu nay.

Trong fan meeting kéo dài 2 tiếng, Ngô Kiến Huy và những người yêu mến anh có cơ hội được gần gũi, trò chuyện nhiều hơn. Nam ca sĩ trở thành người bạn, không ngừng truyền động lực và khích lệ mọi người. Anh không ngại mất hình tượng, hết mình khi tham gia các trò chơi, giao lưu nhiệt tình với khán giả.

Nam ca sĩ liên tục khuấy động sự kiện.

“15 năm qua, hành trình này không hề dễ dàng nhưng nhờ có các bạn - những người hâm mộ nhiệt thành, tôi đã có đủ sức mạnh và động lực để vượt qua mọi thử thách. Tôi luôn tự hào và biết ơn vì có một cộng đồng fan rộng lớn, đủ mọi thành phần, lứa tuổi, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp nơi trên thế giới”, anh chia sẻ.

Xuyên suốt phần giao lưu, giọng ca sinh năm 1988 luôn chia sẻ sự ủng hộ của fan chính là nguồn sức mạnh, cổ vũ anh trong năm tháng hoạt động. Dù có những lúc thăng trầm nhưng anh cảm ơn tất cả đã luôn đồng hành để có được anh của ngày hôm nay.

Ở phần sau chương trình, nam ca sĩ cũng khiến khán giả reo hò khi song ca Nghi ngờ cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai mang đến màn kết hợp ăn ý, vũ đạo đẹp mắt cùng sự tương tác ấn tượng trên sân khấu.

Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc thân thiết sau khi cùng tham gia trong nhiều gameshow.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng là khách mời duy nhất trong chương trình. Nữ diễn viên không ngại đường xa, bay sang Nhật để góp mặt trong sự kiện. Cô cùng Ngô Kiến Huy tích cực tập luyện để trình diễn tặng khán giả.

Ngô Kiến Huy song ca Ninh Dương Lan Ngọc

“Tôi biết rằng không chỉ mình mà tất cả các fan cũng đều rất cảm kích và yêu mến Ngọc. Ngọc ơi, cảm ơn em rất nhiều! Hãy tiếp tục cùng nhau tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp và mang đến niềm vui cho khán giả nhé!”, anh nhắn nhủ người em.

Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc chụp ảnh cùng 500 khán giả tại Nhật.

Ở phần cuối buổi fan meeting, Ngô Kiến Huy vỡ òa cảm xúc khi BTC và người hâm mộ đã bất ngờ tổ chức sinh nhật sớm cho anh tại Nhật Bản. Trước khi chia tay, nam ca sĩ cũng có những giây phút hòa vào đám đông người hâm mộ, khép lại cuộc hẹn đầy cảm xúc.

Sau chương trình Hương live in Tokyo của ca sĩ Văn Mai Hương diễn ra vào 20/4 tại Nhật, thu hút gần 1.000 khán giả, Fan meeting in Tokyo của Ngô Kiến Huy là sự kiện tiếp theo do Hội người Việt tại Saitama phối hợp cùng ê-kíp Xin Chào Live Music tổ chức, nhằm tạo cầu nối giao lưu văn hóa, âm nhạc phục vụ cộng đồng người Việt tại Nhật.

Ảnh: NVCC