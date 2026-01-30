Ngày 30/1, 8World đưa tin Trần Chi Tài (64 tuổi) đã bị Tòa án Quốc gia Singapore tuyên phạt 5 ngày tù giam và tước toàn bộ giấy phép lái xe trong vòng 5 năm do hành vi lái xe bất cẩn gây thương tích nghiêm trọng cho người khác.

Trần Chi Tài tại Tòa án Quốc gia Singapore.

Theo hồ sơ vụ án, vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 4/3/2025 trên cao tốc Ayer Rajah, hướng về Central Expressway. Thời điểm đó, nam tài tử phát hiện mình đi nhầm làn đường nên đã giảm tốc độ xe xuống gần như dừng hẳn.

Sau đó, ông cố gắng băng qua khu vực phân luồng hình chữ V màu trắng giữa 2 làn xe để chuyển sang làn thứ 3 bên trái. Tuy nhiên, một nam thanh niên 21 tuổi điều khiển mô tô đang lưu thông phía sau ở làn thứ 4 không kịp phản ứng, dẫn đến va chạm trực diện với xe của ông.

Ngay sau tai nạn, Trần Chi Tài lập tức dừng xe để hỗ trợ nạn nhân. Người bị thương được đưa đi cấp cứu và theo báo cáo y tế, nạn nhân bị gãy xương tay phải và cổ tay, phải phẫu thuật, nằm viện 2 ngày và được cấp giấy nghỉ ốm kéo dài 99 ngày dù không để lại thương tật vĩnh viễn.

Nam diễn viên trả lời truyền thông:

Một ngày trước khi bản án được công bố, Trần Chi Tài đã ra hầu tòa và thừa nhận hành vi vi phạm. Khi nghe phán quyết, nam diễn viên tỏ rõ sự bàng hoàng. Sau khi trao đổi với luật sư, Trần Chi Tài xin hoãn thi hành án đến ngày 9/3 để có thời gian sắp xếp công việc và đón tết Nguyên Đán cùng gia đình. Đề nghị này đã được thẩm phán chấp thuận.

Rời tòa trong sự tháp tùng của luật sư, nam diễn viên gửi lời xin lỗi nạn nhân, cho biết tôn trọng phán quyết và coi đây là bài học sâu sắc, đồng thời kêu gọi mọi người tuân thủ luật giao thông.

Trước câu hỏi về khả năng kháng cáo, ông không trả lời trực tiếp mà chỉ bày tỏ sự biết ơn trước sự ủng hộ của gia đình rồi nhanh chóng rời đi.

Trần Chi Tài sinh năm 1962, là diễn viên và người dẫn chương trình quen mặt của làng giải trí Singapore, gắn bó lâu năm với đài Mediacorp. Trước khi bước chân vào nghệ thuật, ông từng là vận động viên bơi lội, đại diện Singapore tham gia nhiều giải đấu thể thao khu vực.

Nam diễn viên gây chú ý với hình thể phong độ.

Gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1980, Trần Chi Tài nhanh chóng tạo dựng tên tuổi nhờ ngoại hình nam tính, phong thái điềm đạm và khả năng diễn xuất linh hoạt. Ông ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Song Long Đại Đường, Hà Đông Sư Hống, The Price of Peace và The Unbeatables.