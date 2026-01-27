Ngày 27/1, E! News đưa tin sức khỏe của Quinton Aaron (42 tuổi) rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi nam diễn viên nhập viện vì một cú ngã nghiêm trọng tại nhà. Theo chia sẻ từ vợ anh, Quinton hiện phải sử dụng máy trợ thở.

Nam diễn viên Quinton Aaron.

Trao đổi với TMZ, vợ nam diễn viên cho biết Quinton bất ngờ mất cảm giác ở chân và ngã quỵ khi đang lên cầu thang. Sau khi tiến hành nhiều xét nghiệm, các bác sĩ xác định anh bị nhiễm trùng máu và tiếp tục theo dõi để làm rõ nguyên nhân.

Dù đang cần hỗ trợ hô hấp, gia đình vẫn giữ tinh thần lạc quan khi Quinton chỉ phải dùng máy ở mức hỗ trợ một phần. “Anh ấy là một chiến binh. Tình trạng đang cải thiện rõ rệt và chúng tôi tin anh ấy sẽ sớm hồi phục”, vợ nam diễn viên chia sẻ.

Trước đó, Quinton từng nhiều lần đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tháng 3/2025, anh nhập viện vì sốt cao và ho ra máu, được nghi ngờ mắc cúm A và viêm phổi. Năm 2019, anh cũng từng điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên và viêm phế quản tái phát.

Anh từng hợp tác với Sandra Bullock trong bộ phim điện ảnh "The Blind Side".

Quinton Aaron sinh năm 1984 tại New York (Mỹ), được khán giả toàn cầu biết đến qua vai Michael Oher trong bộ phim nổi tiếng The Blind Side (Mái ấm gia đình). Dù không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, Quinton vẫn được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc.

Quinton Aaron trong "Mái ấm gia đình":