Ngày 6/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Uhm Ji Won (49 tuổi) gặp tai nạn nghiêm trọng trong chuyến du lịch tại Nhật Bản, khiến xương bàn chân bị gãy và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Thông tin được chính nữ diễn viên chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân hôm 5/3 thông qua đoạn video có tiêu đề Sự cố chưa từng có xảy ra trong chuyến du lịch. Trong video, cô xuất hiện trên xe lăn và kể lại toàn bộ quá trình phẫu thuật cũng như hành trình điều trị sau tai nạn.

Uhm Ji Won tại bệnh viện.

Theo lời Uhm Ji Won, sự việc xảy ra khi cô đang đi du lịch tại Nhật Bản trong kỳ nghỉ. Trong lúc di chuyển trên đường, đôi giày của cô bất ngờ mắc vào nắp cống. Khi chân bị kẹt và cơ thể mất thăng bằng, cổ chân của nữ diễn viên bị xoắn mạnh, khiến xương bàn chân, bao gồm cả vùng mắt cá, bị gãy vụn.

Ngay sau tai nạn, cô được sơ cứu tại địa phương trước khi trở về Hàn Quốc để tiếp tục điều trị. Tại một bệnh viện ở Seoul, Uhm Ji Won đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 giờ. Do nhiều mảnh xương bị vỡ, các bác sĩ buộc phải sử dụng thanh kim loại để cố định cấu trúc bàn chân.

Chia sẻ về khoảnh khắc xảy ra sự cố, nữ diễn viên cho biết cú va chạm mạnh đến mức xương bàn chân gần như bị nghiền nát. Hiện cô đang trong giai đoạn hồi phục và phải thường xuyên đến bệnh viện để thực hiện vật lý trị liệu.

Dù gặp chấn thương bất ngờ, Uhm Ji Won vẫn giữ tinh thần lạc quan. Cô cho biết quãng thời gian nằm viện khiến mình nhận ra sức khỏe là điều quan trọng nhất. Nữ diễn viên cũng chia sẻ: “Điều quan trọng không phải là sinh ra trong gia đình giàu có hay sung túc mà là có một cơ thể khỏe mạnh”.

Trước khi xảy ra tai nạn, Uhm Ji Won vốn nổi tiếng là người chăm chỉ tập luyện thể thao. Cô tin rằng nền tảng thể lực tốt sẽ giúp quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi hơn và hy vọng có thể sớm trở lại công việc với tình trạng sức khỏe ổn định.

Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới ê-kíp và người hâm mộ đã quan tâm, động viên cô trong thời gian điều trị.

Uhm Ji Won sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí năm 1998 và được đánh giá là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ, cô tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hope, Missing: The Other Woman, The Silenced...

Về đời tư, nữ diễn viên kết hôn với kiến trúc sư Oh Young Wook vào năm 2014. Tuy nhiên, cả 2 đã ly hôn vào năm 2021 sau nhiều năm chung sống.

Nguồn: FTimes