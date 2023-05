Gần 1 năm sau khi kết thúc vụ kiện lịch sử với vợ cũ, tài tử 60 tuổi mới chính thức trở lại ở một sự kiện với tư cách diễn viên. Xuất hiện ở ngày khai mạc LHP Cannes 2023 với tư cách diễn viên chính của phim được chọn chiếu mở màn Jeanne Du Barry, Johnny Depp được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt.

Trong phim, Johnny Depp đóng vai Vua Louis XV và trên thảm đỏ Cannes, anh cũng được fan chào đón như vị vua trên màn ảnh. Sau khi lấy lại danh dự vì được xử thắng Amber Heard, nam diễn viên đã thực sự được đón hào quang trở lại.

Johnny Depp gần như mắc kẹt vì người hâm mộ quây kín xin chụp hình cùng và chữ ký. Không chỉ có vậy, khi bước tới chỗ ngồi trong khán phòng công chiếu phim Jeanne Du Barry, anh nhận những tràng pháo tay chào đón nhiệt liệt của khán giả và những người có mặt.

Thierry Fremaux - Chủ tịch LHP Cannes nói trước khi chiếu phim mở màn của Johnny Depp: "Tôi không biết hình ảnh của Johnny Depp ở Mỹ thế nào nhưng trong cuộc sống tôi chỉ có một nguyên tắc, đó là tự do suy nghĩ, tự do phát ngôn và tự do diễn xuất trong khuôn khổ luật pháp cho phép.

Nếu Johnny Depp bị cấm đóng phim hay một bộ phim anh ấy đóng bị cấm thì chúng ta sẽ không bao giờ nói về nó. Nhưng lần này chúng ta đã được xem tác phẩm của đạo diễn Maïwenn tranh giải. Khi tên phim được công bố sẽ dự Cannes, mọi người đều biết Johnny đóng phim này ở Pháp. Tôi không biết tại sao đạo diễn lại chọn anh ấy và câu hỏi này các bạn nên hỏi Maïwenn".

Johnny Depp tái xuất phong độ trên thảm đỏ Cannes.

Thierry Fremaux chia sẻ thêm, ông không quan tâm tới bất cứ điều gì xung quanh mà chỉ quan tâm tới Johnny Depp với tư cách diễn viên.

Tháng 11/2020, nam diễn viên bị xử thua kiện tờ The Sun của Anh khi trang này gọi Johnny Depp là "kẻ đánh vợ". Năm ngoái Johnny Depp theo đuổi vụ kiện dai dẳng với Amber Heard. Anh kiện vợ cũ tội phỉ báng vì bài báo vợ cũ ám chỉ anh là kẻ bạo hành gia đình đăng trên tờ Washington Post năm 2018. Kết quả, Johnny Depp thắng kiện.

Jeanne Du Barry chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Johnny Depp với phim ảnh sau nhiều năm dính bê bối đời tư. "Quá trình quay thật sự thử thách nhưng Johnny rất hào hứng trở lại", một nguồn tin chia sẻ với PEOPLE.