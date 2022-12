Bộ ba scandal Johnny Depp, Will Smith, Amber Heard được tìm kiếm nhiều nhất 2022

Johnny Depp , Will Smith và Amber Heard.

Trong đó, Johnny Depp đứng vị trí số 1 ở cả hai hạng mục Diễn viên và Nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google toàn thế giới năm qua. Vợ cũ của anh là Amber Heard xếp vị trí thứ 3. Cả hai được quan tâm vì liên quan đến vụ kiện tụng ồn ào khi tài tử 59 tuổi đâm đơn kiện vợ cũ tội phỉ báng vì đã viết bài ám chỉ anh là kẻ bạo hành trên tờ Washington Post tháng 12/2018.

Vụ kiện kết thúc sau 6 tuần tranh tụng ròng rã với chiến thắng lớn của Johnny Depp, giúp anh phục hồi danh dự đã mất từ lâu. Tài tử Cướp biển Caribbean được toà tuyên thắng và nhận bồi thường 15 triệu USD từ Amber Heard. Tuy nhiên Johnny Depp đồng thời phải đền bù cho vợ cũ 2 triệu USD.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar hồi tháng 3.

Will Smith là từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ 2 chỉ sau Johnny Depp. Tại lễ trao giải Oscar 2022, anh trở thành tâm điểm chú ý khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng đồng thời bị lên án vì hành động lên sân khấu tát MC lễ trao giải sau khi Chris Rock buông lời trêu đùa xúc phạm vợ Will Smith.

Cái tát này cũng đồng thời đưa nạn nhân Chris Rock vào thẳng top tìm kiếm của cả hai hạng mục Diễn viên và Nhân vật trên Google năm qua. Jada Pinkett Smith - vợ Will Smith, người liên đới trong vụ việc này cũng có tên ở vị trí thứ 5 trong top 10 diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu.

Trong khi đó, ở hạng mục những bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất năm 2022, bom tấn Marvel Thor: Love and Thunder vững chắc ở ngôi đầu bảng, tiếp đến là Black Adam, Top Gun: Maverick, The Batman. Riêng Black Adam và Người Dơi (The Batman) cũng lọt vào top 10 bộ phim chiếu rạp được tìm kiếm nhiều nhất ở Google Việt Nam 2022.